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Touch screen module pro

Módulo de controle de tela sensível ao toque intuitivo ao lado da mesa

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Controle perfeitamente aplicativos compatíveis ao lado da mesa no campo estéril com o módulo de tela sensível ao toque aprimorado Pro. Acesse fisiologia, IVUS, medições hemodinâmicas, ferramentas de intervenção e todos os parâmetros de diagnóstico por imagens – para trabalhar de forma rápida e decisiva. Controlar esses aplicativos na sala de exames pode economizar tempo, reduzir a desordem dos equipamentos e ajudá-lo a se concentrar no paciente.

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Características
Promove um trabalho em equipe eficaz
Promove um trabalho em equipe eficaz

Promove um trabalho em equipe eficaz

Para promover um trabalho em equipe eficaz, uma pessoa pode visualizar a imagem ao vivo no FlexSpot na sala de controle e outra pode visualizá-la no módulo de tela sensível ao toque Pro na sala de exames. Você pode ajustar facilmente todas as configurações de raio-x, colimar na imagem clínica e selecionar imagens para revisão e pós-processamento – tudo com a facilidade de um tablet. Armazenar e recuperar as posições do sistema é igualmente simples.

Promove um trabalho em equipe eficaz

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Comunicação clara
Comunicação clara

Comunicação clara

Um grande ponteiro do mouse pode ficar visível em sua imagem ao vivo no exame e na sala de controle para tornar a comunicação clara. Quando equipes maiores estão presentes na sala de exames, isso ajuda na comunicação para que elas possam se concentrar no procedimento.

Comunicação clara

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Um grande ponteiro do mouse pode ficar visível em sua imagem ao vivo no exame e na sala de controle para tornar a comunicação clara. Quando equipes maiores estão presentes na sala de exames, isso ajuda na comunicação para que elas possam se concentrar no procedimento.

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Pistas visuais brilhantes
Pistas visuais brilhantes

Pistas visuais brilhantes

A nova interface do usuário no módulo de tela sensível ao toque Pro, com seu fundo preto distinto, facilita a visualização das informações de que você precisa. Os aplicativos e etapas ativos são destacados para fornecer orientação extra ao usuário.

Pistas visuais brilhantes

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Posicionamento flexível
Posicionamento flexível

Posicionamento flexível

O módulo de tela sensível ao toque aprimorado Pro pode ser localizado ao lado da mesa, na extremidade da mesa para tecnólogos ou na sala de controle para se adequar a diferentes tipos de procedimentos e formas de trabalho. Até três módulos de tela sensível ao toque podem ser integrados em um único sistema.

Posicionamento flexível

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O módulo de tela sensível ao toque aprimorado Pro pode ser localizado ao lado da mesa, na extremidade da mesa para tecnólogos ou na sala de controle para se adequar a diferentes tipos de procedimentos e formas de trabalho. Até três módulos de tela sensível ao toque podem ser integrados em um único sistema.

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Posicionamento flexível
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Aceita sistemas de terceiros
Aceita sistemas de terceiros

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Outros aplicativos podem ser integrados ao módulo de tela sensível ao toque Pro aprimorado para melhorar a eficiência e reduzir atrasos. Você pode recuperar arquivos do PACS e controlar equipamentos periféricos, como IVUS digitais e outras ferramentas de intervenção e aplicativos de análise. Isso ajuda a reduzir a desordem na mesa.

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Experiência de usuário perfeita para aprimorar a tomada de decisões

Experiência de usuário perfeita para aprimorar a tomada de decisões

Para apoiar decisões clínicas rápidas e informadas, você pode controlar aplicativos compatíveis, como nossa plataforma de fisiologia e diagnóstico por imagens IntraSight, o sistema Hemodinâmico Intervencionista Philips e ferramentas de intervenção, por meio da tela de toque central e do FlexVision Pro ao lado da mesa. Isso permite que você avalie e decida com confiança no campo estéril, economizando tempo e ajudando a evitar atrasos.

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Marque facilmente detalhes relevantes em imagens 2D na tela

Marque facilmente detalhes relevantes em imagens 2D na tela

Através da ferramenta marcador na tela de toque, você pode marcar uma área de interesse em imagens 2D. As marcações são claramente exibidas na fluoroscopia e nas imagens de referência e são dimensionadas e panorâmicas com a imagem. Isso pode ser útil para marcar uma bifurcação, ramificações laterais e outros detalhes relevantes. Com a ferramenta marcador, não há necessidade de uma aplicação de marcador separada no laboratório.

Marque facilmente detalhes relevantes em imagens 2D na tela

Através da ferramenta marcador na tela de toque, você pode marcar uma área de interesse em imagens 2D. As marcações são claramente exibidas na fluoroscopia e nas imagens de referência e são dimensionadas e panorâmicas com a imagem. Isso pode ser útil para marcar uma bifurcação, ramificações laterais e outros detalhes relevantes. Com a ferramenta marcador, não há necessidade de uma aplicação de marcador separada no laboratório.

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Através da ferramenta marcador na tela de toque, você pode marcar uma área de interesse em imagens 2D. As marcações são claramente exibidas na fluoroscopia e nas imagens de referência e são dimensionadas e panorâmicas com a imagem. Isso pode ser útil para marcar uma bifurcação, ramificações laterais e outros detalhes relevantes. Com a ferramenta marcador, não há necessidade de uma aplicação de marcador separada no laboratório.
Realize facilmente medições de dois pontos na tela

Realize facilmente medições de dois pontos na tela

Meça rapidamente a distância em uma imagem 2D com a medição de dois pontos na tela de toque. Isso pode ajudá-lo a verificar rapidamente a trajetória até um vaso-alvo, medir distâncias para implantação de stent, medir o tamanho da anatomia ou identificar uma discrepância para acelerar o planejamento do ângulo de tratamento ideal e ajudar na navegação.

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Meça rapidamente a distância em uma imagem 2D com a medição de dois pontos na tela de toque. Isso pode ajudá-lo a verificar rapidamente a trajetória até um vaso-alvo, medir distâncias para implantação de stent, medir o tamanho da anatomia ou identificar uma discrepância para acelerar o planejamento do ângulo de tratamento ideal e ajudar na navegação.

Realize facilmente medições de dois pontos na tela

Meça rapidamente a distância em uma imagem 2D com a medição de dois pontos na tela de toque. Isso pode ajudá-lo a verificar rapidamente a trajetória até um vaso-alvo, medir distâncias para implantação de stent, medir o tamanho da anatomia ou identificar uma discrepância para acelerar o planejamento do ângulo de tratamento ideal e ajudar na navegação.
Aumenta a visibilidade dos detalhes

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Para facilitar a navegação, basta ampliar a imagem de raio-x e/ou roteiro com os dedos e ela será ampliada em 200%. Com a opção Dual Fluoro, a imagem ampliada permanecerá na tela durante o procedimento.

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  • Promove um trabalho em equipe eficaz
  • Comunicação clara
  • Pistas visuais brilhantes
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Comunicação clara
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Pistas visuais brilhantes
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Posicionamento flexível
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Marque facilmente detalhes relevantes em imagens 2D na tela

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Realize facilmente medições de dois pontos na tela

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  • 1. Ferramentas de corregistro disponíveis na configuração do IntraSight 7 via SyncVision.

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