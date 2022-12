Promove um trabalho em equipe eficaz

Para promover um trabalho em equipe eficaz, uma pessoa pode visualizar a imagem ao vivo no FlexSpot na sala de controle e outra pode visualizá-la no módulo de tela sensível ao toque Pro na sala de exames. Você pode ajustar facilmente todas as configurações de raio-x, colimar na imagem clínica e selecionar imagens para revisão e pós-processamento – tudo com a facilidade de um tablet. Armazenar e recuperar as posições do sistema é igualmente simples.