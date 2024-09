Azurion 7 com detector plano de 12''

Conheça o novo mundo de desempenho intervencionista cardíaco e vascular com a Azurion Series 7 com detector plano de 12''. Essa solução de terapia guiada por imagem de última geração, ao se fundir com a inovação do fluxo de trabalho, ajuda você a prestar um atendimento excelente ao paciente e a aumentar a sua eficiência operacional.

