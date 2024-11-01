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VesselNavigator

Tecnologia de fusão de imagens 3D para procedimentos endovasculares

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O VesselNavigator permite a reutilização de informações anatômicas vasculares 3D de conjuntos de dados CTA e MRA existentes como uma sobreposição de roteiro 3D em uma imagem de raio-x ao vivo. Com sua excelente visualização, o VesselNavigator fornece um roteiro 3D intuitivo e contínuo para guiá-lo pela vasculatura durante todo o procedimento.

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Características
Fusão de imagens 3D
Fusão de imagens 3D em procedimentos endovasculares

Fusão de imagens 3D em procedimentos endovasculares

Estudos¹,² mostraram as vantagens de uma perspectiva 3D para orientação de cateteres e dispositivos. Com o VesselNavigator, os médicos podem segmentar facilmente estruturas de vasos 3D a partir de conjuntos de dados de TC/RM existentes e fundi-los com raio-x ao vivo para orientação.

Fusão de imagens 3D em procedimentos endovasculares

Fusão de imagens 3D em procedimentos endovasculares
Estudos¹,² mostraram as vantagens de uma perspectiva 3D para orientação de cateteres e dispositivos. Com o VesselNavigator, os médicos podem segmentar facilmente estruturas de vasos 3D a partir de conjuntos de dados de TC/RM existentes e fundi-los com raio-x ao vivo para orientação.

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Estudos¹,² mostraram as vantagens de uma perspectiva 3D para orientação de cateteres e dispositivos. Com o VesselNavigator, os médicos podem segmentar facilmente estruturas de vasos 3D a partir de conjuntos de dados de TC/RM existentes e fundi-los com raio-x ao vivo para orientação.
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Fusão de imagens 3D
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Estudos¹,² mostraram as vantagens de uma perspectiva 3D para orientação de cateteres e dispositivos. Com o VesselNavigator, os médicos podem segmentar facilmente estruturas de vasos 3D a partir de conjuntos de dados de TC/RM existentes e fundi-los com raio-x ao vivo para orientação.
Redução no uso de contraste
Redução no uso de contraste

Redução no uso de contraste

O uso médio de meio de contraste foi reduzido em 72% em um estudo¹ que usou a orientação de fusão de imagem Philips CTA durante a reparação endovascular de aneurismas aórticos complexos. Nenhuma injeção de agente de contraste intraprocedimento foi necessária para criar um roteiro.

Redução no uso de contraste

Redução no uso de contraste
O uso médio de meio de contraste foi reduzido em 72% em um estudo¹ que usou a orientação de fusão de imagem Philips CTA durante a reparação endovascular de aneurismas aórticos complexos. Nenhuma injeção de agente de contraste intraprocedimento foi necessária para criar um roteiro.

Redução no uso de contraste

O uso médio de meio de contraste foi reduzido em 72% em um estudo¹ que usou a orientação de fusão de imagem Philips CTA durante a reparação endovascular de aneurismas aórticos complexos. Nenhuma injeção de agente de contraste intraprocedimento foi necessária para criar um roteiro.
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Redução no uso de contraste
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O uso médio de meio de contraste foi reduzido em 72% em um estudo¹ que usou a orientação de fusão de imagem Philips CTA durante a reparação endovascular de aneurismas aórticos complexos. Nenhuma injeção de agente de contraste intraprocedimento foi necessária para criar um roteiro.
Potencial para reduzir o tempo do procedimento
Potencial para reduzir o tempo do procedimento

Potencial para reduzir o tempo do procedimento

O guia Philips CTA Image Fusion pode levar a tempos de procedimento mais curtos. Um estudo de 62 pacientes² mostrou uma redução média no tempo de procedimento de 6,3 para 5,2 horas durante procedimentos FEVAR/BEVAR usando orientação de fusão de imagem Philips CTA.

Potencial para reduzir o tempo do procedimento

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O guia Philips CTA Image Fusion pode levar a tempos de procedimento mais curtos. Um estudo de 62 pacientes² mostrou uma redução média no tempo de procedimento de 6,3 para 5,2 horas durante procedimentos FEVAR/BEVAR usando orientação de fusão de imagem Philips CTA.

Potencial para reduzir o tempo do procedimento

O guia Philips CTA Image Fusion pode levar a tempos de procedimento mais curtos. Um estudo de 62 pacientes² mostrou uma redução média no tempo de procedimento de 6,3 para 5,2 horas durante procedimentos FEVAR/BEVAR usando orientação de fusão de imagem Philips CTA.
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Potencial para reduzir o tempo do procedimento
Potencial para reduzir o tempo do procedimento

Potencial para reduzir o tempo do procedimento

O guia Philips CTA Image Fusion pode levar a tempos de procedimento mais curtos. Um estudo de 62 pacientes² mostrou uma redução média no tempo de procedimento de 6,3 para 5,2 horas durante procedimentos FEVAR/BEVAR usando orientação de fusão de imagem Philips CTA.
Move-se em sincronia para novas posições
Move-se em sincronia para novas posições

Move-se em sincronia para novas posições

Durante o procedimento, o VesselNavigator fornece uma sobreposição em tempo real que se move em sincronia com qualquer projeção, mesa e posição do sistema. Isso pode reduzir a necessidade de fazer execuções adicionais com contraste aprimorado para criar novos roteiros.

Move-se em sincronia para novas posições

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Durante o procedimento, o VesselNavigator fornece uma sobreposição em tempo real que se move em sincronia com qualquer projeção, mesa e posição do sistema. Isso pode reduzir a necessidade de fazer execuções adicionais com contraste aprimorado para criar novos roteiros.

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Excelente qualidade de imagem
Excelente qualidade de imagem

Excelente qualidade de imagem

Cria sobreposições com base em uma variedade de excelentes opções de visualização de renderização de volume. Elas podem ser personalizadas de acordo com as preferências do usuário.

Excelente qualidade de imagem

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Cria sobreposições com base em uma variedade de excelentes opções de visualização de renderização de volume. Elas podem ser personalizadas de acordo com as preferências do usuário.

Excelente qualidade de imagem

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Excelente qualidade de imagem
Excelente qualidade de imagem

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Cria sobreposições com base em uma variedade de excelentes opções de visualização de renderização de volume. Elas podem ser personalizadas de acordo com as preferências do usuário.
Anatômico
Marcadores de anel anatômicos

Marcadores de anel anatômicos

Marcadores de anel podem ser adicionados à imagem segmentada para indicar os óstios e a zona de pouso e para definir os ângulos de planejamento. Esses marcadores são visualizados durante o procedimento para orientação.

Marcadores de anel anatômicos

Marcadores de anel anatômicos
Marcadores de anel podem ser adicionados à imagem segmentada para indicar os óstios e a zona de pouso e para definir os ângulos de planejamento. Esses marcadores são visualizados durante o procedimento para orientação.

Marcadores de anel anatômicos

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Marcadores de anel anatômicos

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Marcadores de anel podem ser adicionados à imagem segmentada para indicar os óstios e a zona de pouso e para definir os ângulos de planejamento. Esses marcadores são visualizados durante o procedimento para orientação.
  • Fusão de imagens 3D
  • Redução no uso de contraste
  • Potencial para reduzir o tempo do procedimento
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Fusão de imagens 3D
Fusão de imagens 3D em procedimentos endovasculares

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Estudos¹,² mostraram as vantagens de uma perspectiva 3D para orientação de cateteres e dispositivos. Com o VesselNavigator, os médicos podem segmentar facilmente estruturas de vasos 3D a partir de conjuntos de dados de TC/RM existentes e fundi-los com raio-x ao vivo para orientação.

Fusão de imagens 3D em procedimentos endovasculares

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Estudos¹,² mostraram as vantagens de uma perspectiva 3D para orientação de cateteres e dispositivos. Com o VesselNavigator, os médicos podem segmentar facilmente estruturas de vasos 3D a partir de conjuntos de dados de TC/RM existentes e fundi-los com raio-x ao vivo para orientação.

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Fusão de imagens 3D
Fusão de imagens 3D em procedimentos endovasculares

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Redução no uso de contraste
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O uso médio de meio de contraste foi reduzido em 72% em um estudo¹ que usou a orientação de fusão de imagem Philips CTA durante a reparação endovascular de aneurismas aórticos complexos. Nenhuma injeção de agente de contraste intraprocedimento foi necessária para criar um roteiro.

Redução no uso de contraste

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O uso médio de meio de contraste foi reduzido em 72% em um estudo¹ que usou a orientação de fusão de imagem Philips CTA durante a reparação endovascular de aneurismas aórticos complexos. Nenhuma injeção de agente de contraste intraprocedimento foi necessária para criar um roteiro.

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O uso médio de meio de contraste foi reduzido em 72% em um estudo¹ que usou a orientação de fusão de imagem Philips CTA durante a reparação endovascular de aneurismas aórticos complexos. Nenhuma injeção de agente de contraste intraprocedimento foi necessária para criar um roteiro.
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Redução no uso de contraste
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Potencial para reduzir o tempo do procedimento
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Potencial para reduzir o tempo do procedimento

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Move-se em sincronia para novas posições
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  • 1. Tacher V, et al (2013). Image Guidance for Endovascular Repair of Complex Aortic Aneurysms: Comparison of Two-dimensional and Three-dimensional Angiography and Image Fusion, J Vasc Interv Radiol, 24(11), 1698-1706. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24035418
  • 2. Sailer AM, et al (2014). CTA with fluoroscopy image fusion guidance in endovascular complex aortic aneurysm repair, Eur J Vasc Endovasc Surg. abril de 2014;47(4):349-56. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24485850

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