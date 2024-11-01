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O VesselNavigator permite a reutilização de informações anatômicas vasculares 3D de conjuntos de dados CTA e MRA existentes como uma sobreposição de roteiro 3D em uma imagem de raio-x ao vivo. Com sua excelente visualização, o VesselNavigator fornece um roteiro 3D intuitivo e contínuo para guiá-lo pela vasculatura durante todo o procedimento.
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Migre para uma suíte híbrida com confiança com a Azurion 7 com detector plano de 20''. Essa solução de terapia guiada por imagem de última geração permite que você faça procedimentos abertos e minimamente invasivos em uma única sala. A excelência clínica se integra à inovação do fluxo de trabalho para ajudar você a prestar um atendimento excelente ao paciente e a aumentar a sua eficiência operacional.
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XperGuide oferece orientação de agulha de imagem 3D ao vivo para oferecer suporte a procedimentos de agulha percutânea no laboratório intervencionista. Ele sobrepõe fluoroscopia ao vivo e dados imagens tecido mole em 3D para fornecer feedback ao vivo sobre o caminho de agulha e o alvo.
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