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XperGuide

Software de intervenção

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XperGuide oferece orientação de agulha de imagem 3D ao vivo para oferecer suporte a procedimentos de agulha percutânea no laboratório intervencionista. Ele sobrepõe fluoroscopia ao vivo e dados imagens tecido mole em 3D para fornecer feedback ao vivo sobre o caminho de agulha e o alvo.

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Características
Live image guidance || Feedback em tempo real sobre a

Orientação de imagem ao vivo para confiança e controle

A imagem ao vivo de fluoroscopia é sobreposta a imagens de tecidos moles, fornecendo orientação de imagem 3D ao vivo e feedback sobre quaisquer desvios do caminho desejado. Esta sobreposição 3D dá controle e confiança na orientação da agulha ao longo do caminho correto.

Orientação de imagem ao vivo para confiança e controle

A imagem ao vivo de fluoroscopia é sobreposta a imagens de tecidos moles, fornecendo orientação de imagem 3D ao vivo e feedback sobre quaisquer desvios do caminho desejado. Esta sobreposição 3D dá controle e confiança na orientação da agulha ao longo do caminho correto.

Orientação de imagem ao vivo para confiança e controle

A imagem ao vivo de fluoroscopia é sobreposta a imagens de tecidos moles, fornecendo orientação de imagem 3D ao vivo e feedback sobre quaisquer desvios do caminho desejado. Esta sobreposição 3D dá controle e confiança na orientação da agulha ao longo do caminho correto.
Interventional lab procedure || Conforto do paciente

Procedimento de laboratório intervencionista para conforto melhorado de paciente

XperGuide permite que procedimentos de colocação de agulha sejam executada no laboratório intervencionista em vez de em uma sala separada da TC ou ultrassom. Comparado a TC, ele permite mais liberdade na escolha da trajetória de agulha e acesso ideal ao paciente.

Procedimento de laboratório intervencionista para conforto melhorado de paciente

XperGuide permite que procedimentos de colocação de agulha sejam executada no laboratório intervencionista em vez de em uma sala separada da TC ou ultrassom. Comparado a TC, ele permite mais liberdade na escolha da trajetória de agulha e acesso ideal ao paciente.

Procedimento de laboratório intervencionista para conforto melhorado de paciente

XperGuide permite que procedimentos de colocação de agulha sejam executada no laboratório intervencionista em vez de em uma sala separada da TC ou ultrassom. Comparado a TC, ele permite mais liberdade na escolha da trajetória de agulha e acesso ideal ao paciente.
Needle path planning || Feedback em tempo real sobre a

Planejamento de caminho de agulha é flexível

Você pode planejar caminhos agulha desenhando um caminho virtual ou definindo os locais de entrada e o alvo em diferentes fatias de XperCT, RM ou TC. XperGuide calcula automaticamente o pórtico projeções ideal e paralaxe na visualização do caminho a agulha. Ele também suporta múltiplas trajetórias de agulha.

Planejamento de caminho de agulha é flexível

Você pode planejar caminhos agulha desenhando um caminho virtual ou definindo os locais de entrada e o alvo em diferentes fatias de XperCT, RM ou TC. XperGuide calcula automaticamente o pórtico projeções ideal e paralaxe na visualização do caminho a agulha. Ele também suporta múltiplas trajetórias de agulha.

Planejamento de caminho de agulha é flexível

Você pode planejar caminhos agulha desenhando um caminho virtual ou definindo os locais de entrada e o alvo em diferentes fatias de XperCT, RM ou TC. XperGuide calcula automaticamente o pórtico projeções ideal e paralaxe na visualização do caminho a agulha. Ele também suporta múltiplas trajetórias de agulha.
Automatic system adaptation || Feedback em tempo real sobre a

Adaptação automática de sistema para maior facilidade

XperGuide adapta-se em tempo real às mudanças na angulação e rotação do C-arm, campo de visão e distância de imagem-fonte para uma maior facilidade na realização de procedimentos.

Adaptação automática de sistema para maior facilidade

XperGuide adapta-se em tempo real às mudanças na angulação e rotação do C-arm, campo de visão e distância de imagem-fonte para uma maior facilidade na realização de procedimentos.

Adaptação automática de sistema para maior facilidade

XperGuide adapta-se em tempo real às mudanças na angulação e rotação do C-arm, campo de visão e distância de imagem-fonte para uma maior facilidade na realização de procedimentos.
Supports wide range of procedures || Feedback em tempo real sobre a

Suporta grande variedade de procedimentos para diversos casos de carga

XperGuide pode ser usado em vários procedimentos clínicos, de biópsias e drenagens a ablações de RF.

Suporta grande variedade de procedimentos para diversos casos de carga

XperGuide pode ser usado em vários procedimentos clínicos, de biópsias e drenagens a ablações de RF.

Suporta grande variedade de procedimentos para diversos casos de carga

XperGuide pode ser usado em vários procedimentos clínicos, de biópsias e drenagens a ablações de RF.
  • Live image guidance || Feedback em tempo real sobre a
  • Interventional lab procedure || Conforto do paciente
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Live image guidance || Feedback em tempo real sobre a

Orientação de imagem ao vivo para confiança e controle

A imagem ao vivo de fluoroscopia é sobreposta a imagens de tecidos moles, fornecendo orientação de imagem 3D ao vivo e feedback sobre quaisquer desvios do caminho desejado. Esta sobreposição 3D dá controle e confiança na orientação da agulha ao longo do caminho correto.

Orientação de imagem ao vivo para confiança e controle

A imagem ao vivo de fluoroscopia é sobreposta a imagens de tecidos moles, fornecendo orientação de imagem 3D ao vivo e feedback sobre quaisquer desvios do caminho desejado. Esta sobreposição 3D dá controle e confiança na orientação da agulha ao longo do caminho correto.

Orientação de imagem ao vivo para confiança e controle

A imagem ao vivo de fluoroscopia é sobreposta a imagens de tecidos moles, fornecendo orientação de imagem 3D ao vivo e feedback sobre quaisquer desvios do caminho desejado. Esta sobreposição 3D dá controle e confiança na orientação da agulha ao longo do caminho correto.
Interventional lab procedure || Conforto do paciente

Procedimento de laboratório intervencionista para conforto melhorado de paciente

XperGuide permite que procedimentos de colocação de agulha sejam executada no laboratório intervencionista em vez de em uma sala separada da TC ou ultrassom. Comparado a TC, ele permite mais liberdade na escolha da trajetória de agulha e acesso ideal ao paciente.

Procedimento de laboratório intervencionista para conforto melhorado de paciente

XperGuide permite que procedimentos de colocação de agulha sejam executada no laboratório intervencionista em vez de em uma sala separada da TC ou ultrassom. Comparado a TC, ele permite mais liberdade na escolha da trajetória de agulha e acesso ideal ao paciente.

Procedimento de laboratório intervencionista para conforto melhorado de paciente

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Planejamento de caminho de agulha é flexível

Você pode planejar caminhos agulha desenhando um caminho virtual ou definindo os locais de entrada e o alvo em diferentes fatias de XperCT, RM ou TC. XperGuide calcula automaticamente o pórtico projeções ideal e paralaxe na visualização do caminho a agulha. Ele também suporta múltiplas trajetórias de agulha.

Planejamento de caminho de agulha é flexível

Você pode planejar caminhos agulha desenhando um caminho virtual ou definindo os locais de entrada e o alvo em diferentes fatias de XperCT, RM ou TC. XperGuide calcula automaticamente o pórtico projeções ideal e paralaxe na visualização do caminho a agulha. Ele também suporta múltiplas trajetórias de agulha.

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Adaptação automática de sistema para maior facilidade

XperGuide adapta-se em tempo real às mudanças na angulação e rotação do C-arm, campo de visão e distância de imagem-fonte para uma maior facilidade na realização de procedimentos.

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Suporta grande variedade de procedimentos para diversos casos de carga

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