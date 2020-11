*Estudo clínico realizado com 110 mães no Reino Unido, nos EUA, na Rússia e na China em março de 2016 mostrou uma preferência significativa pelo Philips Avent em vez de um concorrente líder.

O Philips Avent está empenhado em dar suporte aos pais e seus bebês, para proporcionar o melhor para o desenvolvimento saudável de seus filhos. Fazemos isso por meio de produtos desenvolvidos com base em comprovações e inovações de serviço em que os pais e seus bebês podem confiar. Nosso objetivo é dar suporte aos pais na escolha de alimentação que eles fizeram para seus bebês.

Acreditamos que o leite materno é a melhor nutrição para recém-nascidos e estamos totalmente alinhados com os objetivos e as metas do Código da Organização Mundial da Saúde (WHO, 1981). Apoiar a amamentação está no centro de nossa missão e estratégia. Incentivamos o diálogo e a parceria com relação ao nosso compromisso e apoio à amamentação.