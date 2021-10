vaporizador de roupas

Elimina 99,9% de fungos, ácaros e mofos das roupas guardadas dentro do armário. Com o vaporizador Philips Walita é possível não só higienizá-las, como também arejá-las, através do jato de vapor de alta intensidade.

As peças de inverno, edredons, mantas, cobertores que ficam guardadas lá no fundo do armário estarão como novas e prontas para uso. E mais, pode até higienizar as roupinhas do bebê a qualquer hora e sem preocupação.