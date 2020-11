Reciclagem



Queremos melhorar a qualidade de vida das pessoas por meio de inovações significativas e pretendemos alcançar isso usando os recursos limitados do nosso planeta de forma sustentável. Isso exige trabalho contínuo no desempenho ambiental dos nossos produtos. Os monitores usados da Philips e materiais de embalagem relacionados são reciclados de acordo com todas as leis ambientais. Para chegar lá, trabalhamos com várias organizações.