Aumente a luz na estrada



Com tecnologia de ponta no design de filamentos e geometria otimizada, as lâmpadas X-tremeVision Moto foram concebidas para oferecer alto desempenho. A luz branca brilhante é projetada nas zonas da estrada que realmente importam. Isto irá ajudá-lo a ver mais longe e a reagir mais rapidamente caso alguém surja de repente na via.