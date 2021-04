Proteja sua pele contra arranhões e cortes com o barbeador Philips Série 5000. As lâminas MultiPrecision deslizam por seu rosto para um barbear suave e rente, reduzindo o número de cortes e arranhões em comparação com lâminas de barbear comuns. A carga rápida poderosa possibilita 30 minutos de tempo de uso ou, caso esteja com muita pressa, uma carga rápida de 5 minutos oferecerá um barbear completo.