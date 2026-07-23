3 anos de garantia
Experimente o Philips OneBlade por 30 dias. Raspe, apare e contorne sem irritação ou receba seu dinheiro de volta. Teste sem risco!
Raspar, aparar e contornar
Lâmina original
3 pentes para a barba
1 pente para o corpo
1 protetor corporal
O Philips OneBlade tem uma tecnologia revolucionária projetada para aparar os pelos faciais. Ele pode barbear qualquer comprimento de pelo. Seu sistema de dupla proteção, um revestimento deslizante combinado com pontas arredondadas, torna a tarefa mais fácil e confortável. Sua tecnologia de barbear dispõe de um cortador de movimentação rápida (12.000 vezes por minuto), sendo eficiente mesmo em pelos mais longos.
Apare sua barba com um comprimento preciso usando um dos 3 pentes inclusos: 1 mm para uma barba rala, 3 mm para uma barba por fazer e 5 mm para uma barba longa.
Crie contornos perfeitos usando a lâmina de dupla face. Você pode se barbear em qualquer direção para obter uma excelente visibilidade e ver todos os pelos que está cortando. Crie seu estilo em poucos segundos!
4.3
de 5
91
Críticas
84%
recomendam este produto
dcn70
23/07/2026
Brasil
Comprador verificado
Surpreso
Este aparelho é muito prático porém o trabalho de uma lâmina é mais eficaz no quesito deixar a pele lisa. Em situações onde preciso de praticidade ele é insuperável. Estou muito contente com a aquisição.
Prós
Praticidade, Custo Benefício.
Contras
Não faz o trabalho de uma lâmina convencional.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP2824/10 Rosto e corpo
Date of Use 2026-05-29
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP2824/10 Rosto e corpo
Date of Use 2026-05-29
Aleolipa
23/06/2026
Brasil
Ótimo produto e preocupação com recarga do modelo
O produto é excelente. Cumpre o que promete, principalmente no uso nas partes íntimas: sem corte da pele e sem irritação; aparada dos pêlos perfeita. Minha única preocupação é com a recarga da lâmina QP2824/10. Em pesquisa, não encontrei nenhum local de revenda e nenhuma inidicação a respeito nos canais oficiais da própria Philips.
Prós
De todos os produtos que já experimentei para depilar corpo e aparar a barba, este é disparado o melhor. Principalmente por não irritar e não cortar a pele, na utilização nas partes íntimas do corpo.so nas
Contras
Ainda não vi desvantagens, apenas uma preocupação com a recarga de lâminas para o modelo comprado: QP2824/10, pois não encontrei nenhuma informação sobre revenda nos canais oficiais Philips.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP2824/10 Rosto e corpo
Date of Use 2026-06-06
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP2824/10 Rosto e corpo
Date of Use 2026-06-06
DDM77
16/06/2026
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Versatilidade e estilo!!
Adoro presentear os homens da família com esse produto!! Super versátil para o dia a dia, barba curta, barba mais baixa ou um pouco mair.....ele atende a todos os estilos. Fácil de carregar na necessaire, vai pra qualquer lugar! Não é igual a barba feita na lamina de barbear rente, mas super atende o dia a dia e não irrita a pele de quem tem que fazer a barba frequentemente.
Prós
Praticidade, versatilidade, super portátil.
Contras
Valor da Lamina de reposição
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP2824/10 Rosto e corpo
Date of Use 2026-02-16
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP2824/10 Rosto e corpo
Date of Use 2026-02-16
Para a melhor experiência ao barbear. Considerando uma frequência de duas vezes por semana. Os resultados reais podem variar.