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  • Raspe, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
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OneBladeRosto e corpo

QP2824/10

4.3
| (91) Críticas | 84% recomendam este produto
Raspe, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
O Philips OneBlade é um novo modelador híbrido revolucionário para aparar, barbear e criar contornos e linhas clássicas em qualquer tipo de pelo. Esqueça as diversas etapas e ferramentas. O OneBlade faz tudo.
Ver todos os benefícios

3 anos de garantia

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Experimente o Philips OneBlade por 30 dias. Raspe, apare e contorne sem irritação ou receba seu dinheiro de volta. Teste sem risco!

Feito para cortar o pelo, não a pele

Raspe, apare e contorne qualquer comprimento de pelo

  • Raspar, aparar e contornar

  • Lâmina original

  • 3 pentes para a barba

  • 1 pente para o corpo

  • 1 protetor corporal

Tecnologia OneBlade exclusiva

Tecnologia OneBlade exclusiva

O Philips OneBlade tem uma tecnologia revolucionária projetada para aparar os pelos faciais. Ele pode barbear qualquer comprimento de pelo. Seu sistema de dupla proteção, um revestimento deslizante combinado com pontas arredondadas, torna a tarefa mais fácil e confortável. Sua tecnologia de barbear dispõe de um cortador de movimentação rápida (12.000 vezes por minuto), sendo eficiente mesmo em pelos mais longos.

3 pentes de encaixe para barba (1, 3 e 5 mm)

3 pentes de encaixe para barba (1, 3 e 5 mm)

Apare sua barba com um comprimento preciso usando um dos 3 pentes inclusos: 1 mm para uma barba rala, 3 mm para uma barba por fazer e 5 mm para uma barba longa.

Contorne

Contorne

Crie contornos perfeitos usando a lâmina de dupla face. Você pode se barbear em qualquer direção para obter uma excelente visibilidade e ver todos os pelos que está cortando. Crie seu estilo em poucos segundos!

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

91

Críticas

84%

recomendam este produto

23/07/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Surpreso

Este aparelho é muito prático porém o trabalho de uma lâmina é mais eficaz no quesito deixar a pele lisa. Em situações onde preciso de praticidade ele é insuperável. Estou muito contente com a aquisição.

Prós

Praticidade, Custo Benefício.

Contras

Não faz o trabalho de uma lâmina convencional.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP2824/10 Rosto e corpo

Date of Use 2026-05-29

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP2824/10 Rosto e corpo

Date of Use 2026-05-29

23/06/2026

Brasil

Brasil

Ótimo produto e preocupação com recarga do modelo

O produto é excelente. Cumpre o que promete, principalmente no uso nas partes íntimas: sem corte da pele e sem irritação; aparada dos pêlos perfeita. Minha única preocupação é com a recarga da lâmina QP2824/10. Em pesquisa, não encontrei nenhum local de revenda e nenhuma inidicação a respeito nos canais oficiais da própria Philips.

Prós

De todos os produtos que já experimentei para depilar corpo e aparar a barba, este é disparado o melhor. Principalmente por não irritar e não cortar a pele, na utilização nas partes íntimas do corpo.so nas

Contras

Ainda não vi desvantagens, apenas uma preocupação com a recarga de lâminas para o modelo comprado: QP2824/10, pois não encontrei nenhuma informação sobre revenda nos canais oficiais Philips.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP2824/10 Rosto e corpo

Date of Use 2026-06-06

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP2824/10 Rosto e corpo

Date of Use 2026-06-06

16/06/2026

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Versatilidade e estilo!!

Adoro presentear os homens da família com esse produto!! Super versátil para o dia a dia, barba curta, barba mais baixa ou um pouco mair.....ele atende a todos os estilos. Fácil de carregar na necessaire, vai pra qualquer lugar! Não é igual a barba feita na lamina de barbear rente, mas super atende o dia a dia e não irrita a pele de quem tem que fazer a barba frequentemente.

Prós

Praticidade, versatilidade, super portátil.

Contras

Valor da Lamina de reposição

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP2824/10 Rosto e corpo

Date of Use 2026-02-16

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP2824/10 Rosto e corpo

Date of Use 2026-02-16

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Avisos legais

  1. Para a melhor experiência ao barbear. Considerando uma frequência de duas vezes por semana. Os resultados reais podem variar.