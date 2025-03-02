Experimente o Philips OneBlade por 30 dias. Raspe, apare e contorne sem irritação ou receba seu dinheiro de volta. Teste sem risco!
Aparar, contornar e barbear
3 lâminas originais e 1 kit para o corpo
Adequada para todos os modelos de OneBlade
Lâmina de aço inoxidável que dura por até 4 meses de uso* para manter a sensação de frescor
O Philips OneBlade é um novo e revolucionário modelador híbrido que pode aparar, raspar e contornar em qualquer comprimento de pelo. Seu sistema de proteção dupla, um revestimento deslizante combinado com pontas arredondadas, torna o barbear mais fácil e confortável. Sua tecnologia de barbear conta com um cortador de movimento rápido que corta qualquer comprimento de pelo.
Adequada para todos os cabos OneBlade
Lâmina de aço inoxidável que dura por até 4 meses de uso* para manter a sensação de frescor. Quando o indicador de substituição (ícone de ejeção) aparecer na lâmina, o desempenho da lâmina pode não ser mais ideal. É hora de mudar a lâmina para a melhor experiência de barbear
4.1
de 5
102
Críticas
80%
recomendam este produto
petter93
02/03/2025
Brasil
Melhor Solução de Raspagem
É a melhor solução para aparar pêlos no mercado, uso desde 2022
Prós
Fácil de usar, limpar e manter.
Contras
Não há o serviço de subscrição aqui no Brasil.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP220/51 Lâmina substituível
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP220/51 Lâmina substituível
Olar
28/12/2022
Brasil
Muito bom
è claro que é mais caro que uma lamina, mas não agride a pele, é uma qualidade incrível, recomendo muito.
Prós
Qualidade e conforto
Contras
Não possui
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP220/51 Lâmina substituível
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP220/51 Lâmina substituível
13/09/2022
Brasil
Comprador verificado
Recomendo o produto, mas não comprei aqui no site.
Não comprei aqui no site, o frete tá muito alto, mas recomendo o produto.
Prós
Muito bom
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP210/51 Lâmina substituível
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP210/51 Lâmina substituível
Para a melhor experiência ao barbear. Considerando uma frequência de duas vezes por semana. Os resultados reais podem variar.