ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Café

Café (16)

1 - 12 de 16 resultados
Ordenar:

  • Philips Série 2300
  • Philips Série 2300
  • Philips Série 2300
  • Philips Série 2300

Philips Série 2300
Máquina de café expresso totalmente automática

EP2330/33
  • 4 bebidas
  • LatteGo
  • Preto fosco
Visualizar produto
  • Philips Série 1200
  • Philips Série 1200
  • Philips Série 1200
  • Philips Série 1200
  • Philips Série 1200

Philips Série 1200
Máquinas de espresso superautomáticas

EP1220/15
  • 2 bebidas
  • Vaporizador de leite clássico
  • Preto fosco
  • Display de toque
Visualizar produto
  • Philips Série 5400
  • Philips Série 5400
  • Philips Série 5400
  • Philips Série 5400

Philips Série 5400
Máquinas de café expresso totalmente automáticas

EP5441/52
  • 12 bebidas
  • Solução de leite LatteGo
  • Preto
  • Visor TFT
Visualizar produto
  • Walita Daily Collection
  • Walita Daily Collection
  • Walita Daily Collection
  • Walita Daily Collection

Walita Daily Collection
Cafeteira

RI7461/20
  • Com jarra de vidro
  • Preto
Visualizar produto
  • Philips Série 4400
  • Philips Série 4400
  • Philips Série 4400
  • Philips Série 4400
  • Philips Série 4400

Philips Série 4400
Máquina de café expresso totalmente automática

EP4441/50
  • 12 bebidas
  • LatteGo
  • Preto
Visualizar produto
  • Philips Série 5500
  • Philips Série 5500
  • Philips Série 5500

Philips Série 5500
Máquina de café expresso totalmente automática

EP5547/95
  • 20 receitas quentes e geladas integradas
  • Moedor cerâmico com 12 ajustes
  • Sistema LatteGo leve e fácil de limpar
  • Display touch e usuários personalizáveis
  • Função SilentBrew para menor ruído
Visualizar produto
  • Walita Daily Collection
  • Walita Daily Collection
  • Walita Daily Collection
  • Walita Daily Collection

Walita Daily Collection
Cafeteira

RI7461/21
  • Com jarra de vidro
  • Preto
Visualizar produto
  • Philips Série 5400
  • Philips Série 5400
  • Philips Série 5400
  • Philips Série 5400

Philips Série 5400
Máquinas de café expresso totalmente automáticas

EP5441/55
  • 12 bebidas
  • Solução de leite LatteGo
  • Preto
  • Visor TFT
Visualizar produto
  • Philips Série 2300
  • Philips Série 2300
  • Philips Série 2300
  • Philips Série 2300

Philips Série 2300
Máquina de café expresso totalmente automática

EP2330/35
  • 4 bebidas
  • LatteGo
  • Preto fosco
Visualizar produto
  • Philips Série 1200
  • Philips Série 1200
  • Philips Série 1200
  • Philips Série 1200
  • Philips Série 1200

Philips Série 1200
Máquinas de espresso superautomáticas

EP1220/12
  • Moedor cerâmico com 12 níveis de moagem
  • 15 bar para café expresso com crema
  • Display touch para configurações intuitivas
  • Vaporizador para café quentinho com leite
  • Remoção automática de impurezas fácil
Visualizar produto
  • Philips Série 5500
  • Philips Série 5500
  • Philips Série 5500
  • Philips Série 5500

Philips Série 5500
Máquina de café expresso totalmente automática

EP5547/93
  • 20 bebidas
  • LatteGo
  • Preto cromado
Visualizar produto
  • Walita Grind & Brew
  • Walita Grind & Brew
  • Walita Grind & Brew
  • Walita Grind & Brew
  • Walita Grind & Brew
  • Walita Grind & Brew
  • Walita Grind & Brew

Walita Grind & Brew
Cafeteira

RI7769/20
  • Moedor de café integrado
  • Recipiente para até dois tipos de grãos frescos
  • Timer
  • Preta metálica
Visualizar produto
Você não encontrou o que estava procurando?
Obtenha ajuda com o seu produto encontre manuais aprenda as melhores dicas e truques e solucione quaisquer problemas

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber informações promocionais, com base em minhas preferências e meu comportamento, sobre os produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a assinatura facilmente a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.