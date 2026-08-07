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TV

TV (22)

1 - 12 de 22 resultados
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  • Philips The Xtra
  • Philips The Xtra
  • Philips The Xtra
  • Philips The Xtra
  • Philips The Xtra

Philips The Xtra
TV 4K Ambilight

65PML9118/78
  • TV Ambilight de 164 cm (65")
  • Som Dolby Atmos
  • Mecanismo de imagem P5
  • Google TV
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  • Philips The Xtra
  • Philips The Xtra
  • Philips The Xtra
  • Philips The Xtra
  • Philips The Xtra

Philips The Xtra
TV 4K Ambilight

55PML9118/78
  • TV Ambilight de 139 cm (55")
  • Som Dolby Atmos
  • Mecanismo de imagem P5
  • Google TV
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  • Philips The One
  • Philips The One
  • Philips The One
  • Philips The One
  • Philips The One

Philips The One
TV 4K Ambilight

55PUG8808/78
  • TV Ambilight de 139 cm (55")
  • P5 Picture Engine com IA - 120 Hz
  • Principais formatos HDR compatíveis
  • Google TV™
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  • Philips The Xtra
  • Philips The Xtra
  • Philips The Xtra
  • Philips The Xtra
  • Philips The Xtra

Philips The Xtra
TV 4K Ambilight

75PML9118/78
  • TV Ambilight de 189 cm (75")
  • Som Dolby Atmos
  • Mecanismo de imagem P5
  • Google TV
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Nova

  • Philips QD MiniLED
  • Philips QD MiniLED
  • Philips QD MiniLED
  • Philips QD MiniLED

Philips QD MiniLED
TV MiniLED QD 4K

100MLED801/78
  • TV Mini LED QD 4K de 253 cm (100")
  • Mini LED QD 4K. 120 Hz
  • Dolby Vision e Atmos
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  • Philips QD MiniLED
  • Philips QD MiniLED
  • Philips QD MiniLED
  • Philips QD MiniLED
  • Philips QD MiniLED

Philips QD MiniLED
TV MiniLED QD 4K

100MLED800/78
  • TV Mini LED QD 4K de 253 cm (100")
  • Mini LED QD 4K. 120 Hz
  • Dolby Vision e Atmos
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  • Philips The One
  • Philips The One
  • Philips The One
  • Philips The One
  • Philips The One

Philips The One
TV 4K Ambilight

65PUG8929/78
  • TV AMBILIGHT de 164 cm (65")
  • P5 Perfect Picture Engine
  • Plataforma inteligente Titan OS
  • Dolby Vision e Atmos
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  • Philips The One
  • Philips The One
  • Philips The One
  • Philips The One
  • Philips The One

Philips The One
TV 4K Ambilight

55PUG8929/78
  • TV AMBILIGHT de 139 cm (55")
  • P5 Perfect Picture Engine
  • Plataforma inteligente Titan OS
  • Dolby Vision e Atmos
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  • Philips The One
  • Philips The One
  • Philips The One
  • Philips The One
  • Philips The One

Philips The One
TV 4K Ambilight

75PUG8929/78
  • TV AMBILIGHT de 189 cm (75")
  • P5 Perfect Picture Engine
  • Plataforma inteligente Titan OS
  • Dolby Vision e Atmos
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  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED

Philips LED
TV 4K UHD

55PUG7300/78
  • TV 4K UHD de 139 cm (55")
  • LED 4K
  • HDR10+
  • Dolby Atmos e DTS:X
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  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED

Philips LED
Smart TV HD

32PHG6909/78
  • TV de 80 cm (32")
  • Plataforma inteligente do Google OS
  • Pixel Plus HD
  • Imagem HD nítida
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  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED

Philips LED
Smart TV 4K

65PUG7019/78
  • TV de 164 cm (65")
  • Pixel Precise Ultra HD
  • Google TV™
  • Som Áudio Dolby
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