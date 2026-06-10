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  • A maneira mais fácil de saborear receitas de café quente e gelado
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Série 5500Máquina de café expresso totalmente automática

EP5547/93

5
| (1) Aval. | 100% recomendam este produto
A maneira mais fácil de saborear receitas de café quente e gelado
Escolha entre 20 deliciosas receitas de café na LatteGo 5500. De lattes cremosos a refrescantes cafés gelados, cada bebida é preparada na temperatura ideal com aroma e creme perfeitos. A LatteGo cria uma espuma suave como seda, além de ser fácil de limpar.
Ver todos os benefícios

Com LatteGo, o sistema de leite mais rápido de limpar*

A maneira mais fácil de saborear receitas de café quente e gelado

  • 20 bebidas

  • LatteGo

  • Preto cromado

20 bebidas quentes e geladas ao toque de um botão

20 bebidas quentes e geladas ao toque de um botão

Com esta máquina de café expresso da Série 5500, você tem acesso a até 20 receitas quentes e geladas: de espresso a iced latte, com apenas um toque. O sistema seleciona automaticamente a temperatura, intensidade e proporção de leite conforme sua escolha, oferecendo mais variabilidade e praticidade no seu uso.

Espuma sedosa com sistema LatteGo

Espuma sedosa com sistema LatteGo

Graças ao sistema LatteGo, esta máquina de café expresso com moedor de grãos transforma o leite em espuma suave com um fluxo ciclônico eficiente. O sistema é composto por apenas duas peças, sem tubulações, o que torna a limpeza rápida: em cerca de 10 a 15 segundos. Ele oferece espuma consistente tanto para cappuccinos quanto para receitas geladas, proporcionando uma experiência de café sofisticada e com extrema facilidade.

40% mais silenciosa com tecnologia SilentBrew

40% mais silenciosa com tecnologia SilentBrew

A tecnologia SilentBrew é capaz de reduzir o ruído em até 40% em relação a modelos anteriores. Isso é ideal para ambientes silenciosos, como manhãs em casa ou em escritórios domésticos, permitindo que você desfrute do aroma e sabor do café sem o som alto da moagem. É um diferencial que contribui para uma experiência mais agradável e refinada.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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de 5

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Aval.

100%

recomendam este produto

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10/06/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

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Produto de boa qualidade e atende aos mais exigentes usuarios com uma grande variedade de opçoes para degustar seu café.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 5500 EP5547/93 Máquina de café expresso totalmente automática

Date of Use 2026-03-10

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Esta avaliação foi feita para Série 5500 EP5547/93 Máquina de café expresso totalmente automática

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Avisos legais

  1. Com base em testes com consumidores na Alemanha, comparando as principais máquinas de café expresso automáticas de um toque (Café e leite) (2023)

  2. Em comparação com as máquinas de café expresso Philips anteriores

  3. Com base na substituição de oito filtros, conforme indicado pela máquina. O número real de xícaras depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxágue e limpeza