20 bebidas
LatteGo
Preto cromado
Com esta máquina de café expresso da Série 5500, você tem acesso a até 20 receitas quentes e geladas: de espresso a iced latte, com apenas um toque. O sistema seleciona automaticamente a temperatura, intensidade e proporção de leite conforme sua escolha, oferecendo mais variabilidade e praticidade no seu uso.
Graças ao sistema LatteGo, esta máquina de café expresso com moedor de grãos transforma o leite em espuma suave com um fluxo ciclônico eficiente. O sistema é composto por apenas duas peças, sem tubulações, o que torna a limpeza rápida: em cerca de 10 a 15 segundos. Ele oferece espuma consistente tanto para cappuccinos quanto para receitas geladas, proporcionando uma experiência de café sofisticada e com extrema facilidade.
A tecnologia SilentBrew é capaz de reduzir o ruído em até 40% em relação a modelos anteriores. Isso é ideal para ambientes silenciosos, como manhãs em casa ou em escritórios domésticos, permitindo que você desfrute do aroma e sabor do café sem o som alto da moagem. É um diferencial que contribui para uma experiência mais agradável e refinada.
5.0
de 5
1
Aval.
100%
recomendam este produto
IDOSO
10/06/2026
Brasil
Comprador verificado
FEED-BACK
Produto de boa qualidade e atende aos mais exigentes usuarios com uma grande variedade de opçoes para degustar seu café.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 5500 EP5547/93 Máquina de café expresso totalmente automática
Date of Use 2026-03-10
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Esta avaliação foi feita para Série 5500 EP5547/93 Máquina de café expresso totalmente automática
Date of Use 2026-03-10
Com base em testes com consumidores na Alemanha, comparando as principais máquinas de café expresso automáticas de um toque (Café e leite) (2023)
Em comparação com as máquinas de café expresso Philips anteriores
Com base na substituição de oito filtros, conforme indicado pela máquina. O número real de xícaras depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxágue e limpeza