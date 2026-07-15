3 anos de garantia
Experimente o Philips OneBlade por 30 dias. Raspe, apare e contorne sem irritação ou receba seu dinheiro de volta. Teste sem risco!
Raspar, aparar e contornar
Para qualquer comprimento de pelo
1 lâmina original
2 pentes de encaixe para barba (1 e 3 mm)
Recarregável; pele seca ou molhada
O Philips OneBlade tem uma tecnologia revolucionária projetada para aparar os pelos faciais. Ele pode barbear qualquer comprimento de pelo. Seu sistema de dupla proteção, um revestimento deslizante combinado com pontas arredondadas, torna a tarefa mais fácil e confortável. Sua tecnologia de barbear dispõe de um cortador de movimentação rápida (6.000 vezes por minuto), sendo eficiente mesmo em pelos mais longos.
Apare sua barba com um comprimento uniforme usando um dos 2 pentes inclusos: 1 mm para uma barba rala e 3 mm para uma barba um pouco mais longa.
Crie contornos perfeitos usando a lâmina de dupla face. Você pode se barbear em qualquer direção para obter uma excelente visibilidade e ver todos os pelos que está cortando. Crie seu estilo em poucos segundos!
4.2
de 5
1386
Críticas
84%
recomendam este produto
igmj
15/07/2026
Brasil
Comprador verificado
Produto Inovador!
👍 O Philips OneBlade é a escolha ideal para quem busca praticidade, trazendo inovação, conforto, confiança e sustentabilidade, sendo perfeito para quem deseja manter o estilo com rapidez e sem complicações. Estou muito satisfeito no cuidado com a minha barba. Sua tecnologia revolucionária permite aparar, contornar e raspar qualquer comprimento de pelo com eficiência e suavidade. E o mais importante, a lâmina não irrita a pele e também não encrava os pelos da barba.
Prós
O OneBlade é um aliado para quem quer estilo, rapidez e conforto sem abrir mão da praticidade e da sustentabilidade.
Contras
O OneBlade é excelente em praticidade e conforto, mas tem limitações na autonomia e no barbear super rente.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP1424/10 Rosto
Date of Use 2026-05-28
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP1424/10 Rosto
Date of Use 2026-05-28
13/07/2026
Brasil
Comprador verificado
Recomendo o one blade
O produto cumpre o que tem como objetivo, a lâmina realmente não irrita a pele, não machuca e o funcionamento é bem suave sem problemas ou acidente com pele ou corte, eu vou fazer uso do produto sempre que possível, pelo que vejo a lâmina tem duração razoável, mas compensa muito pra quem tem sensibilidade a lâminas convencionais. Recomendo muito.
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP1424/10 Rosto
Date of Use 2026-05-20
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP1424/10 Rosto
Date of Use 2026-05-20
0x34
19/06/2026
Brasil
Comprador verificado
ótimo produto
muito prático e não é perigoso de usar, gostei bastante!
Prós
praticidade
Contras
o custo das lâminas são altos para realizar a troca
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP2724/10 Rosto
Date of Use 2025-07-21
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP2724/10 Rosto
Date of Use 2025-07-21
Para a melhor experiência ao barbear. Considerando uma frequência de duas vezes por semana. Os resultados reais podem variar.