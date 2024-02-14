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OneBlade Rosto

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QP1424/10

OneBlade Rosto

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Manuais e documentação

Manual do usuário

  • PDF ficheiro, 1.5 MB
  • 14 February 2024

Argentinian Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF ficheiro, 1.2 MB
  • 9 March 2026

Perguntas frequentes

Peças e acessórios

    • OneBlade

    OneBlade
    Lâmina substituível

    QP630/51
    • Aparar, contornar e barbear
    • 3 lâminas originais e 1 kit para o corpo
    • Adequada para todos os modelos de OneBlade
    • Lâmina de aço inoxidável que dura por até 4 meses de uso* para manter a sensação de frescor

    Cabo USB

    CP1788/01
    • Compatível apenas com dispositivos USB carregados
    • Preto
    • Comprimento do cabo: 92 cm
    • 2 pinos
    • OneBlade

    OneBlade
    Lâmina substituível

    QP220/51
    • Aparar, contornar e barbear
    • 2 lâminas originais
    • Adequada para todos os cabos OneBlade
    • Lâmina de aço inoxidável que dura por até 4 meses de uso* para manter a sensação de frescor

    Adaptador de parede USB HQ87

    CP0909/01
    • Lady Shave séries 8000/6000
    • Aparador multifuncional séries 9000/7000/5000
    • Barbeador séries 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • O adaptador de 2 pinos com 7,5 Watts é adequado para países da União Europeia
    • Shavers

    Shavers
    Escova de limpeza

    CRP338/01
    • Preto

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