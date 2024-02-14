Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.
OneBlade: aparar, contornar e barbear
Todas as séries
OneBlade Rosto
Suporte
QP1424/10
Ir para a loja
Fazer login ou criar uma conta
Você terá acesso instantâneo a manuais, suporte personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e fácil.
Manual do usuário
Argentinian Declaration of Conformity - English (US)
Todas (11)
Como sei que o Philips OneBlade está 100% carregado?
Posso viajar com meu produto Philips de cuidados pessoais ou beleza?
Posso usar o Philips OneBlade na pele seca ou molhada?
Posso usar o Philips OneBlade conectado à tomada?
Como faço para trocar a lâmina do Philips OneBlade corretamente?
OneBladeLâmina substituível
Cabo USB
Adaptador de parede USB HQ87
ShaversEscova de limpeza
O Philips OneBlade não barbeia tão rente como esperado
Meu Philips OneBlade não funciona
Não consigo encontrar o adaptador/carregador USB para meu produto Philips
Verifique os termos da sua garantia e inicie uma solicitação de troca ou reparo de produto
Encontre um serviço autorizado
Encontre assistências técnicas próximas a você para reparos, diagnósticos e peças originais
Garantia
Nossas políticas de garantia do produto
Entrar em contato com a Philips
Temos o prazer de ajudar