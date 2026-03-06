CP1788
Um cabo USB para carregar o aparelho
Um cabo USB para carregar o seu dispositivo de forma conveniente por portas USB. Compatível apenas com dispositivos carregados via USB
BRE708/00
BRL128/00
BRL138/00
S7887/35
XP9402/11
BG7470/15
MG3917/15
BG3470/15
BG3480/15
BT3617/15
Compatível apenas com dispositivos USB carregados
Preto
Comprimento do cabo: 92 cm
2 pinos
Seu produto precisa ser renovado periodicamente e com as peças de substituição da Philips isso nunca foi tão fácil. Todas incluem a garantia de qualidade Philips.