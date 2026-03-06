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Cabo USB

CP1788

Um cabo USB para carregar o aparelho

Um cabo USB para carregar o seu dispositivo de forma conveniente por portas USB. Compatível apenas com dispositivos carregados via USB

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Produtos compatíveis
Epilator Series 8000

Epilator Series 8000
Depilador sem fio, uso seco e molhado

BRE708/00

6000 Series

6000 Series
Aparador de pelos do corpo

BRL128/00

Lady Shaver Series 6000

Lady Shaver Series 6000
Depilador sem fio, seco e molhado

BRL138/00

Shaver series 7000

Shaver series 7000
Barbeador elétrico: uso seco/molhado

S7887/35

i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
Barbeador elétrico molhado e a seco com SkinIQ Pro

XP9402/11

Bodygroom Série 7000

Bodygroom Série 7000
Sistema 2D com cabeça flexível para uso no corpo

BG7470/15

Multigroom

Multigroom
Aparador de Pelos- Série 3000

MG3917/15

Bodygroom Série 3000

Bodygroom Série 3000
Aparador de pelos corporais

BG3470/15

Bodygroomer Série 3000

Bodygroomer Série 3000
Sistema de aparar com tripla proteção

BG3480/15

Beard Trimmer Série 3000

Beard Trimmer Série 3000
Aparador de barba com lâminas de pontas arredondadas

BT3617/15

Verifique a compatibilidade abaixo

Um cabo USB para carregar o aparelho

  • Compatível apenas com dispositivos USB carregados

  • Preto

  • Comprimento do cabo: 92 cm

  • 2 pinos

Renove facilmente seu produto com peças originais da Philips

Seu produto precisa ser renovado periodicamente e com as peças de substituição da Philips isso nunca foi tão fácil. Todas incluem a garantia de qualidade Philips.

Peças e acessórios

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