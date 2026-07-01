Para corpo, pernas e axilas
Com aparadores suaves e arredondados
As pontas arredondadas patenteadas do aparador deslizam suavemente por todos os tipos de pelo para evitar cortes e arranhões. 80% dos nossos consumidores confirmam que não há queimaduras nem vermelhidão causadas pela lâmina*.
Quer você esteja planejando um tratamento corporal completo ou precise de um retoque, nossos barbeadores oferecem resultados rápidos e fáceis. O sistema de 3 lâminas se move em ambas as direções para um tratamento rápido. Com aparadores de dupla face integrados, ele também apara pelos mais longos para um barbear mais rápido.
O aparador de pelos do corpo Philips foi projetado para ser suave e confortável em diferentes regiões do corpo.
4.3
de 5
43
Críticas
80%
recomendam este produto
hlss00
01/07/2026
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Melhor escolha!
Comprei para uma das minhas irmãs e ela gostou bastante. É prático, fácil de usar e tem uma ótima qualidade. Recomendo!
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Depilador sem fio, seco e molhado
Date of Use 2026-06-09
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Depilador sem fio, seco e molhado
Date of Use 2026-06-09
Willwell87
30/06/2026
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Excelente produto
Muito bom, dei de presente pra minha amiga , ela sofria muitos com as lâminas convencionais agora ela está adorando, a perna e os braços ficam lisinho sem irritação
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Depilador sem fio, seco e molhado
Date of Use 2026-05-12
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Depilador sem fio, seco e molhado
Date of Use 2026-05-12
Ferdio
30/06/2026
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Muito bom!!
Eu adorei esse produto! Ganhei de presente e simplesmente amo! Acho super prático e fácil de usar, de limpar e de guardar! Tira os pelos pela raiz e tem funções muito boas com vários acessórios diferentes!
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Depilador sem fio, seco e molhado
Date of Use 2026-05-05
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Depilador sem fio, seco e molhado
Date of Use 2026-05-05
HUT Alemanha N=49, 2021