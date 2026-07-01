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6000 SeriesAparador de pelos do corpo

BRL128/00

4.3
| (43) Críticas | 80% recomendam este produto
Barbear facilitado
Faça a barba de forma suave com nosso novo aparador de pelos do corpo. Ele protege a pele contra cortes e arranhões e proporciona um uso rápido e conveniente a qualquer hora e em qualquer lugar. Não importa se você precisa barbear o corpo inteiro ou fazer um retoque rápido.
Ver todos os benefícios

Gentil para a pele, mesmo em áreas sensíveis

Barbear facilitado

  • Para corpo, pernas e axilas

  • Com aparadores suaves e arredondados

Previne cortes e arranhões

Previne cortes e arranhões

As pontas arredondadas patenteadas do aparador deslizam suavemente por todos os tipos de pelo para evitar cortes e arranhões. 80% dos nossos consumidores confirmam que não há queimaduras nem vermelhidão causadas pela lâmina*.

Resultados rápidos com sistema de 3 lâminas

Resultados rápidos com sistema de 3 lâminas

Quer você esteja planejando um tratamento corporal completo ou precise de um retoque, nossos barbeadores oferecem resultados rápidos e fáceis. O sistema de 3 lâminas se move em ambas as direções para um tratamento rápido. Com aparadores de dupla face integrados, ele também apara pelos mais longos para um barbear mais rápido.

Adequado para áreas sensíveis

Adequado para áreas sensíveis

O aparador de pelos do corpo Philips foi projetado para ser suave e confortável em diferentes regiões do corpo.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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4.3

de 5

43

Críticas

80%

recomendam este produto

01/07/2026

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Melhor escolha!

Comprei para uma das minhas irmãs e ela gostou bastante. É prático, fácil de usar e tem uma ótima qualidade. Recomendo!

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Depilador sem fio, seco e molhado

Date of Use 2026-06-09

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Depilador sem fio, seco e molhado

Date of Use 2026-06-09

30/06/2026

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Excelente produto

Muito bom, dei de presente pra minha amiga , ela sofria muitos com as lâminas convencionais agora ela está adorando, a perna e os braços ficam lisinho sem irritação

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Depilador sem fio, seco e molhado

Date of Use 2026-05-12

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Depilador sem fio, seco e molhado

Date of Use 2026-05-12

30/06/2026

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Muito bom!!

Eu adorei esse produto! Ganhei de presente e simplesmente amo! Acho super prático e fácil de usar, de limpar e de guardar! Tira os pelos pela raiz e tem funções muito boas com vários acessórios diferentes!

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Depilador sem fio, seco e molhado

Date of Use 2026-05-05

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Depilador sem fio, seco e molhado

Date of Use 2026-05-05

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Avisos legais

  1. HUT Alemanha N=49, 2021