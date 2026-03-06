Eficiente e rápido. Acenda. Veja. Depile.

Resultados eficientes e rápidos com a tecnologia Double Action. Alcança até os pelos mais curtos com pinças de cerâmica. Pega e remove os pelos de até 0,5 mm. Não há necessidade de pressionar. Basta deslizar. A luz LED integrada garante que não sobre nenhum pelo. Depile as duas pernas em apenas 6 minutos.