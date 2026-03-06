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  • Remova os pelos de forma suave, mas eficiente.
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Nova

Epilator Series 8000Depilador sem fio, uso seco e molhado

BRE708/00

Remova os pelos de forma suave, mas eficiente.
Com esse depilador eficiente, você sentirá sua pele mais suave. Apresentamos o primeiro depilador do mundo com ProGuide com visibilidade 360° para resultados eficientes e suaves.
Ver todos os benefícios

Livre da rotina de depilação por até 4 semanas.

Remova os pelos de forma suave, mas eficiente.

  • Uso a seco ou molhado

  • Para pernas e corpo

  • Depilação eficiente

  • 3 acessórios no total

Suavidade por até 4 semanas

Suavidade por até 4 semanas

Aproveite para estar livre da rotina de depilação. Deixe de esperar até o pelo crescer: remove pelos 3 vezes mais curtos em comparação à cera.

ProGuide. Menos dor, mais conforto para a pele*

ProGuide. Menos dor, mais conforto para a pele*

O primeiro depilador do mundo com ProGuide com visibilidade 360° para resultados eficientes e suaves. O ProGuide aperfeiçoa seu ângulo de depilação de 75° para melhores resultados e mantém sua pele esticada para maior conforto. A luz de LED 360° ajuda a detectar e remover mais pelos.

Eficiente e rápido. Acenda. Veja. Depile.

Eficiente e rápido. Acenda. Veja. Depile.

Resultados eficientes e rápidos com a tecnologia Double Action. Alcança até os pelos mais curtos com pinças de cerâmica. Pega e remove os pelos de até 0,5 mm. Não há necessidade de pressionar. Basta deslizar. A luz LED integrada garante que não sobre nenhum pelo. Depile as duas pernas em apenas 6 minutos.

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Avisos legais

  1. versus sem ProGuide.

  2. com 2 anos de garantia.