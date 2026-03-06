Nova
BRE708/00
Uso a seco ou molhado
Para pernas e corpo
Depilação eficiente
3 acessórios no total
Aproveite para estar livre da rotina de depilação. Deixe de esperar até o pelo crescer: remove pelos 3 vezes mais curtos em comparação à cera.
O primeiro depilador do mundo com ProGuide com visibilidade 360° para resultados eficientes e suaves. O ProGuide aperfeiçoa seu ângulo de depilação de 75° para melhores resultados e mantém sua pele esticada para maior conforto. A luz de LED 360° ajuda a detectar e remover mais pelos.
Resultados eficientes e rápidos com a tecnologia Double Action. Alcança até os pelos mais curtos com pinças de cerâmica. Pega e remove os pelos de até 0,5 mm. Não há necessidade de pressionar. Basta deslizar. A luz LED integrada garante que não sobre nenhum pelo. Depile as duas pernas em apenas 6 minutos.
versus sem ProGuide.
com 2 anos de garantia.