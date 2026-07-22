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  • Para uma rotina de cuidados prática e gentil com a pele.
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Bodygroomer Série 3000Sistema de aparar com tripla proteção

BG3480/15

4.2
| (408) Críticas | 84% recomendam este produto
Para uma rotina de cuidados prática e gentil com a pele.
Apare os pelos do corpo com facilidade e máximo conforto para a pele. O sistema Triple Protect garante um aparo rente e suave, até mesmo em áreas sensíveis, enquanto o pente de 2 ou 3 mm oferece precisão no corte.
Ver todos os benefícios

Remoção rente dos pelos com total conforto para a pele.

Para uma rotina de cuidados prática e gentil com a pele.

  • Sistema de aparar com tripla proteção

  • Remoção rente dos pelos

  • Pentes bidirecionais para aparo

  • 100% à prova d'água

Tecnologia de corte patenteada para suavidade da pele

Tecnologia de corte patenteada para suavidade da pele

O sistema Triple Protect possui pontas arredondadas para maior conforto, furos em formato de diamante para aderência à pele sem esforço e um protetor que minimiza significativamente a irritação.

Aparo suave e rente, de até 0,2 mm

Aparo suave e rente, de até 0,2 mm

Com a lâmina de corte em formato de diamante, você consegue um aparo minucioso e uniforme, deixando a pele macia e refrescante.

Pentes bidirecionais para aparar em qualquer direção

Pentes bidirecionais para aparar em qualquer direção

Os pentes de 2 mm permitem aparar os pelos em qualquer direção, garantindo facilidade e precisão em todo o corpo, inclusive em áreas íntimas.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Encontrar uma peça avulsa ou um acessório

Acesse a seção de peças e acessórios

Peças e acessórios

    Cabo USB

    CP1788/01
    • Compatível apenas com dispositivos USB carregados
    • Preto
    • Comprimento do cabo: 92 cm
    • 2 pinos

    Adaptador de parede USB HQ87

    CP1607/01
    • Lady Shave séries 8000/6000
    • Aparador multifuncional séries 9000/7000/5000
    • Barbeador séries 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • O adaptador de 3 pinos com 7,5 Watts é adequado ao padrão do Reino Unido

    Adaptador de parede USB HQ87

    CP0909/01
    • Lady Shave séries 8000/6000
    • Aparador multifuncional séries 9000/7000/5000
    • Barbeador séries 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • O adaptador de 2 pinos com 7,5 Watts é adequado para países da União Europeia
    • Shavers

    Shavers
    Escova de limpeza

    CRP338/01
    • Preto

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

408

Críticas

84%

recomendam este produto

22/07/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Ótimo produto.

Excelente produto. Superou todas as minhas expectativas.

Esta avaliação foi feita para Bodygroomer Série 3000 BG3480/15 Sistema de aparar com tripla proteção

Date of Use 2026-05-04

Esta avaliação foi feita para Bodygroomer Série 3000 BG3480/15 Sistema de aparar com tripla proteção

Date of Use 2026-05-04

22/06/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Exelente

Sensacional, muito satisfeito, aparelho para o corpo e bolas.

Prós

muito satisfeito com depilação intima

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom Série 3000 BG3470/15 Aparador de pelos corporais

Date of Use 2026-04-03

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom Série 3000 BG3470/15 Aparador de pelos corporais

Date of Use 2026-04-03

15/06/2026

Brasil

Brasil

Duvida so peça de reposição

Ola, além de fazer uma avaliação positiva do produto, gostaria de saber se ainda é vendida a base de carregador? A original deu um problema, mas o aparelho ainda esta perfeito. Ainda é comercializado a base carregadora? Grato pela atenção.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 3000 BG2024/15 Showerproof body groomer

Date of Use 2015-12-25

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 3000 BG2024/15 Showerproof body groomer

Date of Use 2015-12-25

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