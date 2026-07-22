Sistema de aparar com tripla proteção
Remoção rente dos pelos
Pentes bidirecionais para aparo
100% à prova d'água
O sistema Triple Protect possui pontas arredondadas para maior conforto, furos em formato de diamante para aderência à pele sem esforço e um protetor que minimiza significativamente a irritação.
Com a lâmina de corte em formato de diamante, você consegue um aparo minucioso e uniforme, deixando a pele macia e refrescante.
Os pentes de 2 mm permitem aparar os pelos em qualquer direção, garantindo facilidade e precisão em todo o corpo, inclusive em áreas íntimas.
4.2
de 5
408
Críticas
84%
recomendam este produto
Katito
22/07/2026
Brasil
Comprador verificado
Ótimo produto.
Excelente produto. Superou todas as minhas expectativas.
Esta avaliação foi feita para Bodygroomer Série 3000 BG3480/15 Sistema de aparar com tripla proteção
Date of Use 2026-05-04
Esta avaliação foi feita para Bodygroomer Série 3000 BG3480/15 Sistema de aparar com tripla proteção
Date of Use 2026-05-04
Homero Leandro
22/06/2026
Brasil
Comprador verificado
Exelente
Sensacional, muito satisfeito, aparelho para o corpo e bolas.
Prós
muito satisfeito com depilação intima
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom Série 3000 BG3470/15 Aparador de pelos corporais
Date of Use 2026-04-03
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom Série 3000 BG3470/15 Aparador de pelos corporais
Date of Use 2026-04-03
Pantoja
15/06/2026
Brasil
Duvida so peça de reposição
Ola, além de fazer uma avaliação positiva do produto, gostaria de saber se ainda é vendida a base de carregador? A original deu um problema, mas o aparelho ainda esta perfeito. Ainda é comercializado a base carregadora? Grato pela atenção.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 3000 BG2024/15 Showerproof body groomer
Date of Use 2015-12-25
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 3000 BG2024/15 Showerproof body groomer
Date of Use 2015-12-25
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