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Revestimento Nano SkinGlide
Lâminas SteelPrecision
Sensor MotionControl
Cabeças flexíveis 360-D
Até 5 anos de garantia****
Um revestimento protetor fica entre as cabeças do barbeador e sua pele para que ele deslize com mais suavidade. Composto por até 250.000 microesferas tecnológicas por centímetro quadrado, melhora o deslizamento na pele em até 30%***, minimizando a irritação e possibilitando um barbear diário confortável.
Com até 90.000 ações de corte por minuto, as lâminas SteelPrecision cortam mais pelos por movimento, proporcionando um barbear rente e eficiente. As 45 lâminas de alto desempenho são autoafiadoras e fabricadas na Europa para uma eficiência de corte confiável a cada uso.
A tecnologia de detecção de movimento acompanha a forma como você se barbeia e indica um movimento mais eficiente. Após apenas três sessões de uso, a maioria dos homens alcançou uma técnica aprimorada, exigindo menos passadas***, melhorando o conforto e a consistência em sua rotina diária.
4.7
de 5
10
Críticas
88%
recomendam este produto
Pangao 21
04/07/2026
Brasil
Comprador verificado
Excelente produto
Já é o terceiro que eu compro e esse superou minha expectativa
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7887/35 Barbeador elétrico: uso seco/molhado
Date of Use 2026-04-17
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7887/35 Barbeador elétrico: uso seco/molhado
Date of Use 2026-04-17
Flavio Fdz
27/06/2026
Brasil
Comprador verificado
Melhor barbeador que já usei.
Pela primeira vez tenho um barbeador que não irrita a pele. Com este barbeador consigo fazer a barba todos os dias, zero irritação.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7887/35 Barbeador elétrico: uso seco/molhado
Date of Use 2026-05-13
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7887/35 Barbeador elétrico: uso seco/molhado
Date of Use 2026-05-13
26/06/2026
Brasil
Comprador verificado
Produto Excelente !!!
Bom produto embora ainda eu esteja fazendo testes no mesmo !!!
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7887/35 Barbeador elétrico: uso seco/molhado
Date of Use 2026-03-18
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7887/35 Barbeador elétrico: uso seco/molhado
Date of Use 2026-03-18
Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024.
comparado com material não revestido
Testado em comparação com a Série 3000 da Philips.
Com base nos usuários do Philips Series S7000 e do aplicativo GroomTribe em 2019
2 anos de garantia + 3 anos de extensão ao fazer o registro do produto em Philips.com dentro de 90 dias após a compra.