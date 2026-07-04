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  • Barbear rente* e proteção avançada para a pele
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Shaver series 7000Barbeador elétrico: uso seco/molhado

S7887/35

4.7
| (10) Críticas | 88% recomendam este produto
Barbear rente* e proteção avançada para a pele
O barbeador da série 7000 da Philips desliza suavemente sobre a sua pele, enquanto corta cada pelo rente, mesmo em pelos com 3 dias de crescimento. Equipado com tecnologia SkinIQ avançada, o barbeador detecta, adapta e orienta o movimento correto, para uma melhor proteção da pele.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Marca de barbear elétrico nº 1 do mundo1

com tecnologia SkinIQ

Barbear rente* e proteção avançada para a pele

  • Revestimento Nano SkinGlide

  • Lâminas SteelPrecision

  • Sensor MotionControl

  • Cabeças flexíveis 360-D

  • Até 5 anos de garantia****

Contribui para menos atrito, garantindo mais conforto à pele

Contribui para menos atrito, garantindo mais conforto à pele

Um revestimento protetor fica entre as cabeças do barbeador e sua pele para que ele deslize com mais suavidade. Composto por até 250.000 microesferas tecnológicas por centímetro quadrado, melhora o deslizamento na pele em até 30%***, minimizando a irritação e possibilitando um barbear diário confortável.

Corte rente e eficiente a cada movimento

Corte rente e eficiente a cada movimento

Com até 90.000 ações de corte por minuto, as lâminas SteelPrecision cortam mais pelos por movimento, proporcionando um barbear rente e eficiente. As 45 lâminas de alto desempenho são autoafiadoras e fabricadas na Europa para uma eficiência de corte confiável a cada uso.

Orienta você a uma técnica melhor, com menos passadas

Orienta você a uma técnica melhor, com menos passadas

A tecnologia de detecção de movimento acompanha a forma como você se barbeia e indica um movimento mais eficiente. Após apenas três sessões de uso, a maioria dos homens alcançou uma técnica aprimorada, exigindo menos passadas***, melhorando o conforto e a consistência em sua rotina diária.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

10

Críticas

88%

recomendam este produto

2
1

04/07/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Excelente produto

Já é o terceiro que eu compro e esse superou minha expectativa

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7887/35 Barbeador elétrico: uso seco/molhado

Date of Use 2026-04-17

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Date of Use 2026-04-17

27/06/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Melhor barbeador que já usei.

Pela primeira vez tenho um barbeador que não irrita a pele. Com este barbeador consigo fazer a barba todos os dias, zero irritação.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7887/35 Barbeador elétrico: uso seco/molhado

Date of Use 2026-05-13

Sim, eu recomendo este produto

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Date of Use 2026-05-13

26/06/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Produto Excelente !!!

Bom produto embora ainda eu esteja fazendo testes no mesmo !!!

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7887/35 Barbeador elétrico: uso seco/molhado

Date of Use 2026-03-18

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7887/35 Barbeador elétrico: uso seco/molhado

Date of Use 2026-03-18

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Avisos legais

  1. Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024. 

  1. comparado com material não revestido

  2. Testado em comparação com a Série 3000 da Philips.

  3. Com base nos usuários do Philips Series S7000 e do aplicativo GroomTribe em 2019

  4. 2 anos de garantia + 3 anos de extensão ao fazer o registro do produto em Philips.com dentro de 90 dias após a compra.