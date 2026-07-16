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Bodygroom Série 7000Sistema 2D com cabeça flexível para uso no corpo

BG7470/15

4
| (13) Críticas | 80% recomendam este produto
Cuidados íntimos e corporais completos e versáteis
O exclusivo sistema com cabeça dupla permite alternar facilmente entre as funções de aparar, sem comprometer o conforto para a pele. Com a tecnologia de cabeça flexível 2D, o aparador se adapta às curvas do seu corpo, removendo até os pelos mais difíceis.
Ver todos os benefícios

Para um acabamento preciso e seguro para a pele em todo o corpo

Cuidados íntimos e corporais completos e versáteis

  • Sistema de aparar Triple Protect

  • Cabeça flexível 2D

  • Aparador com lâminas confortáveis para a pele

  • Remoção rente dos pelos

  • 100% à prova d'água

Sistema de cabeça dupla para barbear de forma rente ou aparar com estilo

Sistema de cabeça dupla para barbear de forma rente ou aparar com estilo

O inovador sistema de cabeça dupla oferece um barbear suave e rente que deixa a pele macia e refrescante, ou um visual aparado preciso que complementa perfeitamente o seu estilo único. Este aparador tem a versatilidade de que você precisa.

Tecnologia de corte patenteada que garante suavidade para a pele

Tecnologia de corte patenteada que garante suavidade para a pele

O sistema de barbear Triple Protect tem pontas arredondadas para proporcionar maior conforto, furos em forma de diamante para maior adesão à pele sem esforços e o protetor para minimizar significativamente a irritação da pele.

Adapta a cabeça do barbeador aos contornos do corpo

Adapta a cabeça do barbeador aos contornos do corpo

Com a tecnologia de ajuste aos contornos, a cabeça 2D flexível adapta a cabeça do barbeador para acompanhar os contornos das áreas do corpo, removendo até os pelos mais difíceis.

Especificações técnicas

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Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Encontrar uma peça avulsa ou um acessório

Acesse a seção de peças e acessórios

Peças e acessórios

    Cabo USB

    CP1788/01
    • Compatível apenas com dispositivos USB carregados
    • Preto
    • Comprimento do cabo: 92 cm
    • 2 pinos

    Adaptador de parede USB HQ87

    CP1607/01
    • Lady Shave séries 8000/6000
    • Aparador multifuncional séries 9000/7000/5000
    • Barbeador séries 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • O adaptador de 3 pinos com 7,5 Watts é adequado ao padrão do Reino Unido

    Adaptador de parede USB HQ87

    CP0909/01
    • Lady Shave séries 8000/6000
    • Aparador multifuncional séries 9000/7000/5000
    • Barbeador séries 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • O adaptador de 2 pinos com 7,5 Watts é adequado para países da União Europeia
    • Shavers

    Shavers
    Escova de limpeza

    CRP338/01
    • Preto

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

13

Críticas

80%

recomendam este produto

3
2

16/07/2026

Brasil

Brasil

Pode comprar sem medo

Virou um item indispensável na rotina do meu marido, ele não vive mais sem! Além de não irritar a pele, ele entrega performance com praticidade. Recomendo!

Esta avaliação foi feita para Bodygroom Série 7000 BG7470/15 Sistema 2D com cabeça flexível para uso no corpo

Date of Use 2026-03-03

Esta avaliação foi feita para Bodygroom Série 7000 BG7470/15 Sistema 2D com cabeça flexível para uso no corpo

Date of Use 2026-03-03

17/06/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Excelente

Escolhi o produto pelas funcionalidades e laminas . Indico a todos que queiram um produto para aparar de qualidade .

Prós

Otimas laminas

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom Série 7000 BG7470/15 Sistema 2D com cabeça flexível para uso no corpo

Date of Use 2026-04-23

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom Série 7000 BG7470/15 Sistema 2D com cabeça flexível para uso no corpo

Date of Use 2026-04-23

07/05/2026

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Produto incrível!!

Comprei para meu pai de aniversário e foi o melhor produto que eu poderia ter dado!! O produto apara rente a pele sem irritar, pode ser usado embaixo d'água, super preciso e resistente e a bateria dura demais!! Recomendo muito para quem quer algo prático, confortável e completo!!

Prós

Multifuncional, a prova d'água, bateria durável, vários pentes, design confortável para uso

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom Série 7000 BG7470/15 Sistema 2D com cabeça flexível para uso no corpo

Date of Use 2026-04-29

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom Série 7000 BG7470/15 Sistema 2D com cabeça flexível para uso no corpo

Date of Use 2026-04-29

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  2. Ao fazer o registro em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra