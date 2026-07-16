Sistema de aparar Triple Protect
Cabeça flexível 2D
Aparador com lâminas confortáveis para a pele
Remoção rente dos pelos
100% à prova d'água
O inovador sistema de cabeça dupla oferece um barbear suave e rente que deixa a pele macia e refrescante, ou um visual aparado preciso que complementa perfeitamente o seu estilo único. Este aparador tem a versatilidade de que você precisa.
O sistema de barbear Triple Protect tem pontas arredondadas para proporcionar maior conforto, furos em forma de diamante para maior adesão à pele sem esforços e o protetor para minimizar significativamente a irritação da pele.
Com a tecnologia de ajuste aos contornos, a cabeça 2D flexível adapta a cabeça do barbeador para acompanhar os contornos das áreas do corpo, removendo até os pelos mais difíceis.
4.0
de 5
13
Críticas
80%
recomendam este produto
D270
16/07/2026
Brasil
Pode comprar sem medo
Virou um item indispensável na rotina do meu marido, ele não vive mais sem! Além de não irritar a pele, ele entrega performance com praticidade. Recomendo!
Esta avaliação foi feita para Bodygroom Série 7000 BG7470/15 Sistema 2D com cabeça flexível para uso no corpo
Date of Use 2026-03-03
Esta avaliação foi feita para Bodygroom Série 7000 BG7470/15 Sistema 2D com cabeça flexível para uso no corpo
Date of Use 2026-03-03
RicardoL
17/06/2026
Brasil
Comprador verificado
Excelente
Escolhi o produto pelas funcionalidades e laminas . Indico a todos que queiram um produto para aparar de qualidade .
Prós
Otimas laminas
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom Série 7000 BG7470/15 Sistema 2D com cabeça flexível para uso no corpo
Date of Use 2026-04-23
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom Série 7000 BG7470/15 Sistema 2D com cabeça flexível para uso no corpo
Date of Use 2026-04-23
amarelo
07/05/2026
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Produto incrível!!
Comprei para meu pai de aniversário e foi o melhor produto que eu poderia ter dado!! O produto apara rente a pele sem irritar, pode ser usado embaixo d'água, super preciso e resistente e a bateria dura demais!! Recomendo muito para quem quer algo prático, confortável e completo!!
Prós
Multifuncional, a prova d'água, bateria durável, vários pentes, design confortável para uso
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom Série 7000 BG7470/15 Sistema 2D com cabeça flexível para uso no corpo
Date of Use 2026-04-29
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom Série 7000 BG7470/15 Sistema 2D com cabeça flexível para uso no corpo
Date of Use 2026-04-29
A opção de carga rápida fornece energia suficiente para uma sessão completa
Ao fazer o registro em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra