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Bodygroom Série 7000 Sistema 2D com cabeça flexível para uso no corpo

Suporte

Bodygroom Série 7000Sistema 2D com cabeça flexível para uso no corpo

BG7470/15

Bodygroom Série 7000 Sistema 2D com cabeça flexível para uso no corpo

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Manuais e documentação

Declaração de conformidade no Reino Unido - English (US)

  • ZIP ficheiro, 276.5 kB
  • 5 December 2025

Manual do usuário

  • PDF ficheiro, 6 MB
  • 27 August 2025

Perguntas frequentes

Peças e acessórios

    Cabo USB

    CP1788/01
    • Compatível apenas com dispositivos USB carregados
    • Preto
    • Comprimento do cabo: 92 cm
    • 2 pinos

    Adaptador de parede USB HQ87

    CP1607/01
    • Lady Shave séries 8000/6000
    • Aparador multifuncional séries 9000/7000/5000
    • Barbeador séries 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • O adaptador de 3 pinos com 7,5 Watts é adequado ao padrão do Reino Unido

    Adaptador de parede USB HQ87

    CP0909/01
    • Lady Shave séries 8000/6000
    • Aparador multifuncional séries 9000/7000/5000
    • Barbeador séries 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • O adaptador de 2 pinos com 7,5 Watts é adequado para países da União Europeia
    • Shavers

    Shavers
    Escova de limpeza

    CRP338/01
    • Preto

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