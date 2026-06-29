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Tecnologia Levanta e Corta de tripla ação
Lâminas de precisão dupla NanoTech
Cabeça de precisão flexível 360°
Orientação Active Pressure & Motion
7 anos de garantia****
O nosso sistema patenteadoLift&Cut de tripla ação levanta suavemente o pelo da raiz para cortá-lo com precisão de até -0,08 mm, sem cortar a sua pele. Para um acabamento impecável que se mantém ao longo do dia.
Cabeças menores, totalmente flexíveis e compactas, com design que estica suavemente a pele, ajustam-se dinamicamente a cada contorno do rosto. Elas garantem contato contínuo com a pele e 20% mais precisão** na captura de pelos difíceis no pescoço e abaixo do nariz. Máxima precisão em todas as áreas.
Projetadas para captar o crescimento do cabelo em diferentes direções, as lâminas de precisão dupla NanoTech com rotação de 360 graus captam 25% mais pelos por movimento*, com até 8 milhões de movimentos de corte por minuto, para uma eficiência precisa, mesmo em uma barba de 1, 3 ou 7 dias.
Prémios
4.7
de 5
16
Críticas
100%
recomendam este produto
Gu23
29/06/2026
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Super completo
Produto extremamente completo e tecnológico. Tem 5 modos de barbear e é super versátil, dá pra usar até no banho. O carregamento por indução facilita demais, e o aplicativo para monitoramento da barba ajuda a personalizar ainda mais os cuidados. Excelente investimento!
Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige Ultra XP9402/11 Barbeador elétrico molhado e a seco com SkinIQ Pro
Date of Use 2026-06-08
Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige Ultra XP9402/11 Barbeador elétrico molhado e a seco com SkinIQ Pro
Date of Use 2026-06-08
Vic1234
25/06/2026
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Qualidade que impressiona
Comprei esse barbeador de presente para o meu namorado e ele gostou muito. Ele comentou que o aparelho proporciona um barbear bem rente e confortável, além de se adaptar facilmente ao rosto, alcançando até as áreas mais difíceis. Outro ponto positivo é a praticidade de poder usar tanto com a pele seca quanto durante o banho. O produto passa uma sensação de qualidade e durabilidade, sendo uma ótima opção para quem procura um barbeador moderno e eficiente
Prós
O barbeador se destaca pela tecnologia e pelo conforto. As lâminas proporcionam um barbear preciso, a cabeça flexível acompanha bem o rosto e o fato de poder ser usado tanto no seco quanto no molhado torna a experiência ainda mais prática.
Contras
Por ser um produto mais completo e tecnológico, o investimento é maior e ele exige alguns cuidados de limpeza e manutenção para manter o desempenho ideal.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige Ultra XP9402/11 Barbeador elétrico molhado e a seco com SkinIQ Pro
Date of Use 2026-06-02
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige Ultra XP9402/11 Barbeador elétrico molhado e a seco com SkinIQ Pro
Date of Use 2026-06-02
Vpleo91
23/06/2026
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Vale muito a pena adquirir!
Produto incrível, muito tecnológio e seguro, não puxa a barba, dependendo do tamanho do sua barba ele não ativa justamente por uma questão de segurança, sem falar na case que acompanha e no carregador que dá todo um acabamento premium para o produto.
Prós
tecnologia, segurança, garantia
Contras
Limpeza da cabeça poderia ser mais simples.
Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige Ultra XP9402/11 Barbeador elétrico molhado e a seco com SkinIQ Pro
Date of Use 2026-05-25
Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige Ultra XP9402/11 Barbeador elétrico molhado e a seco com SkinIQ Pro
Date of Use 2026-05-25
Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024.
em comparação ao Philips Série 3000
em comparação ao antecessor
em comparação ao revestimento sem esferas
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