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i9000 Prestige UltraBarbeador elétrico molhado e a seco com SkinIQ Pro

XP9402/11

4.7
| (16) Críticas | 100% recomendam este produto

3 Prémios

Barbear rente duradouro e máximo conforto para a pele
O inovador barbeador Philips i9000 Prestige Ultra com sistema Triple Action Lift & Cut corta o pelo ao nível da raiz para um barbear rente duradouro, mesmo em áreas difíceis. O SkinIQ Pro agora traz 5 modos de barbear para o máximo conforto da pele.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Marca de barbear elétrico nº 1 do mundo1

com a tecnologia SkinIQ Pro

Barbear rente duradouro e máximo conforto para a pele

  • Tecnologia Levanta e Corta de tripla ação

  • Lâminas de precisão dupla NanoTech

  • Cabeça de precisão flexível 360°

  • Orientação Active Pressure & Motion

  • 7 anos de garantia****

Acabamento final impecável no nível da raiz, que se mantém ao longo do dia

Acabamento final impecável no nível da raiz, que se mantém ao longo do dia

O nosso sistema patenteadoLift&Cut de tripla ação levanta suavemente o pelo da raiz para cortá-lo com precisão de até -0,08 mm, sem cortar a sua pele. Para um acabamento impecável que se mantém ao longo do dia.

Precisão, mesmo em áreas mais difíceis de barbear

Precisão, mesmo em áreas mais difíceis de barbear

Cabeças menores, totalmente flexíveis e compactas, com design que estica suavemente a pele, ajustam-se dinamicamente a cada contorno do rosto. Elas garantem contato contínuo com a pele e 20% mais precisão** na captura de pelos difíceis no pescoço e abaixo do nariz. Máxima precisão em todas as áreas.

Eficiente em cada passada, mesmo em uma barba de 1, 3 ou 7 dias

Eficiente em cada passada, mesmo em uma barba de 1, 3 ou 7 dias

Projetadas para captar o crescimento do cabelo em diferentes direções, as lâminas de precisão dupla NanoTech com rotação de 360 graus captam 25% mais pelos por movimento*, com até 8 milhões de movimentos de corte por minuto, para uma eficiência precisa, mesmo em uma barba de 1, 3 ou 7 dias.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Prémios

  • Award image PBTAWARD139
  • Award image PBTAWARD144
  • Award image PBTAWARD148

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

16

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2

29/06/2026

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Super completo

Produto extremamente completo e tecnológico. Tem 5 modos de barbear e é super versátil, dá pra usar até no banho. O carregamento por indução facilita demais, e o aplicativo para monitoramento da barba ajuda a personalizar ainda mais os cuidados. Excelente investimento!

Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige Ultra XP9402/11 Barbeador elétrico molhado e a seco com SkinIQ Pro

Date of Use 2026-06-08

Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige Ultra XP9402/11 Barbeador elétrico molhado e a seco com SkinIQ Pro

Date of Use 2026-06-08

25/06/2026

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Qualidade que impressiona

Comprei esse barbeador de presente para o meu namorado e ele gostou muito. Ele comentou que o aparelho proporciona um barbear bem rente e confortável, além de se adaptar facilmente ao rosto, alcançando até as áreas mais difíceis. Outro ponto positivo é a praticidade de poder usar tanto com a pele seca quanto durante o banho. O produto passa uma sensação de qualidade e durabilidade, sendo uma ótima opção para quem procura um barbeador moderno e eficiente

Prós

O barbeador se destaca pela tecnologia e pelo conforto. As lâminas proporcionam um barbear preciso, a cabeça flexível acompanha bem o rosto e o fato de poder ser usado tanto no seco quanto no molhado torna a experiência ainda mais prática.

Contras

Por ser um produto mais completo e tecnológico, o investimento é maior e ele exige alguns cuidados de limpeza e manutenção para manter o desempenho ideal.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige Ultra XP9402/11 Barbeador elétrico molhado e a seco com SkinIQ Pro

Date of Use 2026-06-02

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige Ultra XP9402/11 Barbeador elétrico molhado e a seco com SkinIQ Pro

Date of Use 2026-06-02

23/06/2026

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Vale muito a pena adquirir!

Produto incrível, muito tecnológio e seguro, não puxa a barba, dependendo do tamanho do sua barba ele não ativa justamente por uma questão de segurança, sem falar na case que acompanha e no carregador que dá todo um acabamento premium para o produto.

Prós

tecnologia, segurança, garantia

Contras

Limpeza da cabeça poderia ser mais simples.

Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige Ultra XP9402/11 Barbeador elétrico molhado e a seco com SkinIQ Pro

Date of Use 2026-05-25

Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige Ultra XP9402/11 Barbeador elétrico molhado e a seco com SkinIQ Pro

Date of Use 2026-05-25

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Avisos legais

  1. Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024. 

  1. em comparação ao Philips Série 3000

  2. em comparação ao antecessor

  3. em comparação ao revestimento sem esferas

  4. Ao fazer o registro em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra