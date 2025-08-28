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i9000 Prestige Ultra Barbeador elétrico molhado e a seco com SkinIQ Pro
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O que significam os símbolos do barbeador Philips série i9000?
Posso substituir a bateria do meu barbeador Philips?
Meu telefone é compatível com o app Philips GroomTribe?
Qual espuma ou gel posso usar com meu barbeador Philips?
Posso carregar o barbeador após cada uso?
Cabo USB
ShaverModelador ajustável para barba de 1 a 5 mm
Shaver 5000, 7000, 8000Aparador de pelos do nariz
Adaptador de parede USB HQ87
Suporte da cabeça de corte
ShaversEscova de limpeza
Não consigo conectar meu barbeador Philips ao aplicativo GroomTribe
Há um vazamento de água do meu barbeador Philips
Tenho irritações na pele após usar meu barbeador Philips
Não estou obtendo bons resultados com meu barbeador Philips
Meu barbeador Philips não está funcionando
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