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MultigroomAparador de Pelos- Série 3000

MG3917/15

4.4
| (812) Críticas | 89% recomendam este produto
Tudo em Um
Versatilidade e eficiência Com 8 acessórios, lâminas de aço autoafiáveis que garantem precisão duradoura e pontas arredondadas para um corte mais suave, este aparador oferece toda a versatilidade necessária para atender de forma eficaz todas as suas necessidades de cuidados pessoais
Ver todos os benefícios

Para rosto, cabelo e corpo

Tudo em Um

  • Lâminas com pontas arredondadas

  • Lâminas autoafiáveis

  • LED indicador de carregamento

  • Pente íntimo

Aparador 8 em 1

Aparador 8 em 1

O nosso aparador inclui 8 ferramentas para que você apare e modele seus pelos faciais e cuide de seu corpo, abrangendo de forma prática todas as suas necessidades de cuidado pessoal.

O corte ideal de sua barba de maneira fácil e precisa

O corte ideal de sua barba de maneira fácil e precisa

As lâminas e os pentes para barba do aparador criam linhas precisas e bem-definidas, para que você alcance seu visual ideal facilmente.

Apare os pelos de seu corpo de maneira confortável e segura

Apare os pelos de seu corpo de maneira confortável e segura

O pente com encaixe do aparador para o corpo foi projetado para um corte suave e eficaz, permitindo-lhe aparar pelos do seu corpo de maneira confortável e segura.

Especificações técnicas

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Acesse a seção de peças e acessórios

Peças e acessórios

    Cabo USB

    CP1788/01
    • Compatível apenas com dispositivos USB carregados
    • Preto
    • Comprimento do cabo: 92 cm
    • 2 pinos

    Adaptador de parede USB HQ87

    CP1607/01
    • Lady Shave séries 8000/6000
    • Aparador multifuncional séries 9000/7000/5000
    • Barbeador séries 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • O adaptador de 3 pinos com 7,5 Watts é adequado ao padrão do Reino Unido

    Adaptador de parede USB HQ87

    CP0909/01
    • Lady Shave séries 8000/6000
    • Aparador multifuncional séries 9000/7000/5000
    • Barbeador séries 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • O adaptador de 2 pinos com 7,5 Watts é adequado para países da União Europeia
    • Shavers

    Shavers
    Escova de limpeza

    CRP338/01
    • Preto

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

812

Críticas

89%

recomendam este produto

02/08/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Multigroom, aparador de pelos

Leve, compacto, bom acabamento, encaixe perfeito dos pentes e carregador USB, aprovado e recomendado

Prós

Portátil

Contras

Não tem

Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3917/15 Aparador de Pelos- Série 3000

Date of Use 2026-06-09

Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3917/15 Aparador de Pelos- Série 3000

Date of Use 2026-06-09

28/07/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Um ótimo recurso. Valeu muito a compra.

Olá muito satisfeito com o produto. Valeu Philips.

Prós

Ótimo esse produto.

Contras

Até o momento não tem.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3917/15 Aparador de Pelos- Série 3000

Date of Use 2026-07-07

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3917/15 Aparador de Pelos- Série 3000

Date of Use 2026-07-07

19/07/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Sim moderno e funcional.

Nota 10 recomendo a todos que buscam , um produto de qualidade e preço acessível!!!

Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3931/15 Aparador de Pelos- Série 3000

Date of Use 2026-05-16

Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3931/15 Aparador de Pelos- Série 3000

Date of Use 2026-05-16

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