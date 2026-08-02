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Lâminas com pontas arredondadas
Lâminas autoafiáveis
LED indicador de carregamento
Pente íntimo
O nosso aparador inclui 8 ferramentas para que você apare e modele seus pelos faciais e cuide de seu corpo, abrangendo de forma prática todas as suas necessidades de cuidado pessoal.
As lâminas e os pentes para barba do aparador criam linhas precisas e bem-definidas, para que você alcance seu visual ideal facilmente.
O pente com encaixe do aparador para o corpo foi projetado para um corte suave e eficaz, permitindo-lhe aparar pelos do seu corpo de maneira confortável e segura.
4.4
de 5
812
Críticas
89%
recomendam este produto
Alekinho_1976
02/08/2026
Brasil
Comprador verificado
Multigroom, aparador de pelos
Leve, compacto, bom acabamento, encaixe perfeito dos pentes e carregador USB, aprovado e recomendado
Prós
Portátil
Contras
Não tem
Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3917/15 Aparador de Pelos- Série 3000
Date of Use 2026-06-09
Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3917/15 Aparador de Pelos- Série 3000
Date of Use 2026-06-09
Passosca
28/07/2026
Brasil
Comprador verificado
Um ótimo recurso. Valeu muito a compra.
Olá muito satisfeito com o produto. Valeu Philips.
Prós
Ótimo esse produto.
Contras
Até o momento não tem.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3917/15 Aparador de Pelos- Série 3000
Date of Use 2026-07-07
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3917/15 Aparador de Pelos- Série 3000
Date of Use 2026-07-07
Saurito
19/07/2026
Brasil
Comprador verificado
Sim moderno e funcional.
Nota 10 recomendo a todos que buscam , um produto de qualidade e preço acessível!!!
Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3931/15 Aparador de Pelos- Série 3000
Date of Use 2026-05-16
Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3931/15 Aparador de Pelos- Série 3000
Date of Use 2026-05-16
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