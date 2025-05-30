Termos de pesquisa

  • Corte rápido e preciso Corte rápido e preciso Corte rápido e preciso

    Beard Trimmer Série 3000 Aparador de barba com lâminas de pontas arredondadas

    BT3617/15

    Classificação geral / 5
    • Críticas Críticas

    Corte rápido e preciso

    Rápido e confortável em cada uso. As pontas arredondadas garantem um corte suave, enquanto as lâminas autoafiáveis entregam resultados ágeis, sem precisar passar várias vezes. São 20 ajustes de comprimento para você alcançar a precisão perfeita.

    Conheça todos os benefícios

    Beard Trimmer Série 3000 Aparador de barba com lâminas de pontas arredondadas

    Produtos semelhantes

    Ver todos Aparadores de barba

    Corte rápido e preciso

    Conforto para a pele e remoção uniforme dos pelos

    • Lâminas com pontas arredondadas
    • Comprimento ajustável
    • De 0,5 a 20 m
    • 100% à prova d'água
    • Autonomia de até 60 minutos sem fio
    Conforto e desempenho em cada barbear

    Conforto e desempenho em cada barbear

    As lâminas autoafiáveis com pontas arredondadas deslizam suavemente pela pele, proporcionando um barbear confortável e preciso. Mantêm-se afiadas como novas sem necessidade de óleo e, por serem anticorrosivas, facilitam a limpeza.

    Precisão que faz a diferença

    Precisão que faz a diferença

    Com o seletor de precisão, você conta com 20 ajustes de comprimento em variações de 0,5 mm, garantindo total controle para definir seu estilo com perfeição.

    Corte uniforme e eficiente

    Corte uniforme e eficiente

    O pente com tecnologia Lift & Trim levanta e direciona os pelos para as lâminas, garantindo um corte mais rápido, uniforme e impecável em cada passagem.

    Simplifique a sua rotina com uma limpeza fácil

    Simplifique a sua rotina com uma limpeza fácil

    Como o aparador é 100% lavável, você pode simplesmente enxaguá-lo em água corrente, simplificando a sua experiência de limpeza.

    Para mais controle e conforto durante o corte

    Para mais controle e conforto durante o corte

    O punho ergonômico com pega Fine Line de 360 graus torna o aparelho fácil de segurar e manusear, oferecendo o conforto e o controle necessários para aperfeiçoar seu visual.

    Desempenho potente e consistente do início ao fim

    Desempenho potente e consistente do início ao fim

    A nossa bateria de lítio durável tem até 60 minutos de autonomia para uma experiência de corte potente e contínua.

    Esteja atento em cada corte

    Esteja atento em cada corte

    A luz indicadora mantém você a par do status da bateria e se ela está totalmente carregada. Isso ajuda você a planejar suas sessões de corte ou depilação com maior eficiência.

    Especificações técnicas

    • Acessórios

      Conforto
      • USB-A (nenhum adaptador incluso)
      • Escova de limpeza

    • Lig/Desl

      Tempo de funcionamento
      60 min
      Tipo da bateria
      Íon de lítio
      Carregamento
      • 4 horas
      • Carregamento USB-A (5 V⎓/≥1 A)
      Status da bateria
      Indicador de carga
      Utilização
      Sem fio

    • Design

      Cabo
      Formato que cabe na mão
      Acabamento
      Ardósia escura

    • Serviço

      Garantia
      Até 5 anos*

    • Fácil de usar

      Sem necessidade de manutenção
      Não é necessário lubrificar a lâmina
      À prova d'água
      Seco/molhado

    • Resumo

      Região do corpo
      Barba
      Ferramentas e acessórios
      2
      Ajustes de altura dos pelos
      0,5 a 10 mm
      Etapas de precisão
      20
      Solução
      Aparar

    • Acessórios para estilizar

      Lâmina aparadora
      Lâminas autoafiadoras

    • Pentes

      Barba
      Curto de 0,5 a 10 mm

    Badge-D2C

    Obter suporte para este produto

    Encontre sugestões de produtos, perguntas frequentes, manuais do usuário e informações sobre segurança e conformidade.
    Clippin

    Encontrar uma peça avulsa ou um acessório

    Ir para peças e acessórios

    Acessórios

    Produtos sugeridos

    Produtos recentemente consultados

    Críticas

    Seja o primeiro a avaliar este item

    • Ao fazer o registro em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra
    Registar

    Assine nossa newsletter

    Descubra

    Clube Philips

    Inscrever-se para obter
    benefícios exclusivos

    Assine nossa newsletter

    Promoções e cupons exclusivos

     

    Lançamentos de produto

    Dicas e conteúdos

    *
    Gostaria de receber informações promocionais, com base em minhas preferências e meu comportamento, sobre os produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a assinatura facilmente a qualquer momento!
    O que isso significa?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos os direitos reservados.

    Para visualizar melhor o nosso site, utilize a versão mais recente do Microsoft Edge, do Google Chrome ou do Firefox.