BT3617/15
Corte rápido e preciso
Rápido e confortável em cada uso. As pontas arredondadas garantem um corte suave, enquanto as lâminas autoafiáveis entregam resultados ágeis, sem precisar passar várias vezes. São 20 ajustes de comprimento para você alcançar a precisão perfeita.Conheça todos os benefícios
Se você for elegível para isenção de IVA em dispositivos médicos, pode reivindicá-la neste produto. O valor do IVA será deduzido do preço exibido acima. Veja todos os detalhes no seu carrinho de compras.
As lâminas autoafiáveis com pontas arredondadas deslizam suavemente pela pele, proporcionando um barbear confortável e preciso. Mantêm-se afiadas como novas sem necessidade de óleo e, por serem anticorrosivas, facilitam a limpeza.
Com o seletor de precisão, você conta com 20 ajustes de comprimento em variações de 0,5 mm, garantindo total controle para definir seu estilo com perfeição.
O pente com tecnologia Lift & Trim levanta e direciona os pelos para as lâminas, garantindo um corte mais rápido, uniforme e impecável em cada passagem.
Como o aparador é 100% lavável, você pode simplesmente enxaguá-lo em água corrente, simplificando a sua experiência de limpeza.
O punho ergonômico com pega Fine Line de 360 graus torna o aparelho fácil de segurar e manusear, oferecendo o conforto e o controle necessários para aperfeiçoar seu visual.
A nossa bateria de lítio durável tem até 60 minutos de autonomia para uma experiência de corte potente e contínua.
A luz indicadora mantém você a par do status da bateria e se ela está totalmente carregada. Isso ajuda você a planejar suas sessões de corte ou depilação com maior eficiência.
