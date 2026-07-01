Remoção suave e prática dos pelos, até nas áreas mais sensíveis.

Descubra uma nova experiência de remoção de pelos: suave, rápida e confortável. Apara até os menores fios, a partir de 0,2 mm, com total precisão. Para quem vive no ritmo acelerado, ele entrega praticidade sem esforço, encaixa na sua rotina e trata sua pele com todo o cuidado que ela merece. Dermatologicamente testado.