Uso a seco ou molhado
Para pernas, corpo e virilha
+4 acessórios
Até 80 min de operação
Sistema de 3 lâminas para um barbear suave e delicado, evita cortes e arranhões. Consiste em pontas aparadoras de dois lados que aparam todos os pelos previamente. A lâmina de barbear com aberturas em formato de diamante foi projetada para raspar os pelos pré-aparados de uma só vez.
Diga adeus às queimaduras e à vermelhidão ao se depilar. 80% das mulheres experimentaram uma pele macia e sem irritação após o uso.** Dermatologicamente testado em peles sensíveis.
Adapta-se perfeitamente à sua rotina, seja no chuveiro ou onde quer que esteja. Uso seco ou molhado, a escolha é sua.
4.3
de 5
43
Críticas
80%
recomendam este produto
hlss00
01/07/2026
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Melhor escolha!
Comprei para uma das minhas irmãs e ela gostou bastante. É prático, fácil de usar e tem uma ótima qualidade. Recomendo!
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Depilador sem fio, seco e molhado
Date of Use 2026-06-09
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Depilador sem fio, seco e molhado
Date of Use 2026-06-09
Willwell87
30/06/2026
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Excelente produto
Muito bom, dei de presente pra minha amiga , ela sofria muitos com as lâminas convencionais agora ela está adorando, a perna e os braços ficam lisinho sem irritação
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Depilador sem fio, seco e molhado
Date of Use 2026-05-12
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Depilador sem fio, seco e molhado
Date of Use 2026-05-12
Ferdio
30/06/2026
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Muito bom!!
Eu adorei esse produto! Ganhei de presente e simplesmente amo! Acho super prático e fácil de usar, de limpar e de guardar! Tira os pelos pela raiz e tem funções muito boas com vários acessórios diferentes!
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Depilador sem fio, seco e molhado
Date of Use 2026-05-05
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Depilador sem fio, seco e molhado
Date of Use 2026-05-05
76,2% concordam, HPT Países Baixos, n=42, 2025.
em comparação com o Lady Shaver atual, HUT Alemanha N=49, 2021.
Com 2 anos de garantia.