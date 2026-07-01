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  • Remoção suave e prática dos pelos, até nas áreas mais sensíveis.
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Lady Shaver Series 6000Depilador sem fio, seco e molhado

BRL138/00

4.3
| (43) Críticas | 80% recomendam este produto
Remoção suave e prática dos pelos, até nas áreas mais sensíveis.
Descubra uma nova experiência de remoção de pelos: suave, rápida e confortável. Apara até os menores fios, a partir de 0,2 mm, com total precisão. Para quem vive no ritmo acelerado, ele entrega praticidade sem esforço, encaixa na sua rotina e trata sua pele com todo o cuidado que ela merece. Dermatologicamente testado.
Ver todos os benefícios

Remoção suave dos pelos, bem-estar de verdade. Você merece esse cuidado.

Remoção suave e prática dos pelos, até nas áreas mais sensíveis.

  • Uso a seco ou molhado

  • Para pernas, corpo e virilha

  • +4 acessórios

  • Até 80 min de operação

Remove pelos de até 0,2 mm para um barbear suave e limpo.

Remove pelos de até 0,2 mm para um barbear suave e limpo.

Sistema de 3 lâminas para um barbear suave e delicado, evita cortes e arranhões. Consiste em pontas aparadoras de dois lados que aparam todos os pelos previamente. A lâmina de barbear com aberturas em formato de diamante foi projetada para raspar os pelos pré-aparados de uma só vez.

Menos queimaduras, menos vermelhidão, mais conforto para a pele.**

Menos queimaduras, menos vermelhidão, mais conforto para a pele.**

Diga adeus às queimaduras e à vermelhidão ao se depilar. 80% das mulheres experimentaram uma pele macia e sem irritação após o uso.** Dermatologicamente testado em peles sensíveis.

Molhado para uso no banho. Seco para uso em qualquer lugar.

Molhado para uso no banho. Seco para uso em qualquer lugar.

Adapta-se perfeitamente à sua rotina, seja no chuveiro ou onde quer que esteja. Uso seco ou molhado, a escolha é sua.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.3

de 5

43

Críticas

80%

recomendam este produto

01/07/2026

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Melhor escolha!

Comprei para uma das minhas irmãs e ela gostou bastante. É prático, fácil de usar e tem uma ótima qualidade. Recomendo!

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Depilador sem fio, seco e molhado

Date of Use 2026-06-09

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Depilador sem fio, seco e molhado

Date of Use 2026-06-09

30/06/2026

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Excelente produto

Muito bom, dei de presente pra minha amiga , ela sofria muitos com as lâminas convencionais agora ela está adorando, a perna e os braços ficam lisinho sem irritação

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Depilador sem fio, seco e molhado

Date of Use 2026-05-12

Sim, eu recomendo este produto

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Date of Use 2026-05-12

30/06/2026

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Muito bom!!

Eu adorei esse produto! Ganhei de presente e simplesmente amo! Acho super prático e fácil de usar, de limpar e de guardar! Tira os pelos pela raiz e tem funções muito boas com vários acessórios diferentes!

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Depilador sem fio, seco e molhado

Date of Use 2026-05-05

Sim, eu recomendo este produto

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Date of Use 2026-05-05

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Avisos legais

  1. 76,2% concordam, HPT Países Baixos, n=42, 2025.

  2. em comparação com o Lady Shaver atual, HUT Alemanha N=49, 2021.

  3. Com 2 anos de garantia.