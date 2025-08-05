Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.
Remoção de pelos
Todas as séries
Lady Shaver Series 6000 Depilador sem fio, seco e molhado
Suporte
BRL138/00
Ir para a loja
Fazer login ou criar uma conta
Você terá acesso instantâneo a manuais, suporte personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e fácil.
Manual do usuário
Declaração de conformidade da UE - English (US)
Todas (15)
Quando devo substituir a lâmina do depilador feminino?
Posso usar o depilador feminino Philips no chuveiro ou na banheira?
Como posso limpar meu depilador feminino Philips?
Devo usar o depilador ou depilador feminino Philips com a pele seca ou molhada?
É seguro usar uma lâmina de barbear em todo o corpo?
Lady Shaver Series 8000Cabo USB
Cabo USB
Adaptador de parede USB HQ87
SatinShave AdvancedLâmina raspadora
Meu depilador feminino Philips não está carregando
Meu depilador feminino Philips não está funcionando
Meu depilador Philips está fazendo um ruído alto
Não consigo encontrar o adaptador/carregador USB para meu produto Philips
Verifique os termos da sua garantia e inicie uma solicitação de troca ou reparo de produto
Encontre um serviço autorizado
Encontre assistências técnicas próximas a você para reparos, diagnósticos e peças originais
Garantia
Nossas políticas de garantia do produto
Entrar em contato com a Philips
Temos o prazer de ajudar