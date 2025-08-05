ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

Lady Shaver Series 6000 Depilador sem fio, seco e molhado

Suporte

Lady Shaver Series 6000Depilador sem fio, seco e molhado

BRL138/00

Lady Shaver Series 6000 Depilador sem fio, seco e molhado

Ir para a loja

Obtenha o que há de melhor em seu produto

Fazer login ou criar uma conta

Registre seu produto

Você terá acesso instantâneo a manuais, suporte personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e fácil.

Registrar agora

Manuais e documentação

Manual do usuário

  • PDF ficheiro, 4 MB
  • 5 February 2026

Declaração de conformidade da UE - English (US)

  • ZIP ficheiro, 1.3 MB
  • 13 April 2026

Perguntas frequentes

Peças e acessórios

Resolução de problemas

Garantia e assistência técnica

Verifique os termos da sua garantia e inicie uma solicitação de troca ou reparo de produto

Encontre um serviço autorizado

Encontre assistências técnicas próximas a você para reparos, diagnósticos e peças originais

Garantia

Nossas políticas de garantia do produto

Entrar em contato com a Philips

Temos o prazer de ajudar