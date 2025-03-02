ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo

OneBladeLâmina substituível

QP220/51

4.1
| (102) Críticas | 80% recomendam este produto
Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
Seu sistema de proteção dupla com revestimento deslizante combinado com pontas arredondadas torna o barbear mais fácil e confortável. Sua tecnologia de barbear conta com um cortador de movimento rápido que corta qualquer comprimento de pelo.
Ver todos os benefícios
30_days_badge_web

Experimente o Philips OneBlade por 30 dias. Raspe, apare e contorne sem irritação ou receba seu dinheiro de volta. Teste sem risco!

Produtos compatíveis
OneBlade

OneBlade
Rosto

QP2724/10

OneBlade

OneBlade
Rosto e corpo

QP2824/10

OneBlade

OneBlade
Rosto

QP1424/10

OneBlade

OneBlade
Rosto

QP1425/10

Feito para cortar o pelo, não a pele

Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo

  • Aparar, contornar e barbear

  • 2 lâminas originais

  • Adequada para todos os cabos OneBlade

  • Lâmina de aço inoxidável que dura por até 4 meses de uso* para manter a sensação de frescor

Tecnologia OneBlade exclusiva

Tecnologia OneBlade exclusiva

O Philips OneBlade é um novo e revolucionário modelador híbrido que pode aparar, raspar e contornar em qualquer comprimento de pelo. Seu sistema de proteção dupla, um revestimento deslizante combinado com pontas arredondadas, torna o barbear mais fácil e confortável. Sua tecnologia de barbear conta com um cortador de movimento rápido que corta qualquer comprimento de pelo.

Adequada para todos os cabos OneBlade

Adequada para todos os cabos OneBlade

Compatível com OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) e OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Lâmina que não fica gasta facilmente

Lâmina que não fica gasta facilmente

Lâmina de aço inoxidável que dura por até 4 meses de uso* para manter a sensação de frescor. Quando o indicador de substituição (ícone de ejeção) aparecer na lâmina, o desempenho da lâmina pode não ser mais ideal. É hora de mudar a lâmina para a melhor experiência de barbear

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

102

Críticas

80%

recomendam este produto

02/03/2025

Brasil

Brasil

Melhor Solução de Raspagem

É a melhor solução para aparar pêlos no mercado, uso desde 2022

Prós

Fácil de usar, limpar e manter.

Contras

Não há o serviço de subscrição aqui no Brasil.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP220/51 Lâmina substituível

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP220/51 Lâmina substituível

28/12/2022

Brasil

Brasil

Muito bom

è claro que é mais caro que uma lamina, mas não agride a pele, é uma qualidade incrível, recomendo muito.

Prós

Qualidade e conforto

Contras

Não possui

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP220/51 Lâmina substituível

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP220/51 Lâmina substituível

13/09/2022

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Recomendo o produto, mas não comprei aqui no site.

Não comprei aqui no site, o frete tá muito alto, mas recomendo o produto.

Prós

Muito bom

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP210/51 Lâmina substituível

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP210/51 Lâmina substituível

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber comunicações promocionais – com base nas minhas preferências e comportamento – sobre produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a inscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.
Avisos legais

  1. Para a melhor experiência ao barbear. Considerando uma frequência de duas vezes por semana. Os resultados reais podem variar.