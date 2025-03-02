Experimente o Philips OneBlade por 30 dias. Raspe, apare e contorne sem irritação ou receba seu dinheiro de volta. Teste sem risco!
Aparar, contornar e barbear
2 lâminas originais
Adequada para todos os cabos OneBlade
Lâmina de aço inoxidável que dura por até 4 meses de uso* para manter a sensação de frescor
O Philips OneBlade é um novo e revolucionário modelador híbrido que pode aparar, raspar e contornar em qualquer comprimento de pelo. Seu sistema de proteção dupla, um revestimento deslizante combinado com pontas arredondadas, torna o barbear mais fácil e confortável. Sua tecnologia de barbear conta com um cortador de movimento rápido que corta qualquer comprimento de pelo.
Compatível com OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) e OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Lâmina de aço inoxidável que dura por até 4 meses de uso* para manter a sensação de frescor. Quando o indicador de substituição (ícone de ejeção) aparecer na lâmina, o desempenho da lâmina pode não ser mais ideal. É hora de mudar a lâmina para a melhor experiência de barbear
4.1
de 5
102
Críticas
80%
recomendam este produto
petter93
02/03/2025
Brasil
Melhor Solução de Raspagem
É a melhor solução para aparar pêlos no mercado, uso desde 2022
Prós
Fácil de usar, limpar e manter.
Contras
Não há o serviço de subscrição aqui no Brasil.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP220/51 Lâmina substituível
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP220/51 Lâmina substituível
Olar
28/12/2022
Brasil
Muito bom
è claro que é mais caro que uma lamina, mas não agride a pele, é uma qualidade incrível, recomendo muito.
Prós
Qualidade e conforto
Contras
Não possui
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP220/51 Lâmina substituível
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP220/51 Lâmina substituível
13/09/2022
Brasil
Comprador verificado
Recomendo o produto, mas não comprei aqui no site.
Não comprei aqui no site, o frete tá muito alto, mas recomendo o produto.
Prós
Muito bom
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP210/51 Lâmina substituível
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP210/51 Lâmina substituível
Para a melhor experiência ao barbear. Considerando uma frequência de duas vezes por semana. Os resultados reais podem variar.