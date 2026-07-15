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  • Raspe, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
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OneBladeRosto

QP2724/10

4.2
| (1386) Críticas | 84% recomendam este produto
Raspe, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
O Philips OneBlade é um novo modelador híbrido revolucionário para aparar, raspar e criar contornos e linhas clássicas em qualquer tipo de pelo. Esqueça as diversas etapas e ferramentas. O OneBlade faz tudo.
Ver todos os benefícios

3 anos de garantia

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Experimente o Philips OneBlade por 30 dias. Raspe, apare e contorne sem irritação ou receba seu dinheiro de volta. Teste sem risco!

Feito para cortar o pelo, não a pele

Raspe, apare e contorne qualquer comprimento de pelo

  • Raspe, apare e contorne

  • Lâmina original

  • 3 pentes para a barba

Tecnologia OneBlade exclusiva

Tecnologia OneBlade exclusiva

O Philips OneBlade tem uma tecnologia revolucionária projetada para aparar os pelos faciais. Ele pode barbear qualquer comprimento de pelo. Seu sistema de dupla proteção, um revestimento deslizante combinado com pontas arredondadas, torna a tarefa mais fácil e confortável. Sua tecnologia de barbear dispõe de um cortador de movimentação rápida (12.000 vezes por minuto), sendo eficiente mesmo em pelos mais longos.

3 pentes de encaixe para barba (1, 3 e 5 mm)

3 pentes de encaixe para barba (1, 3 e 5 mm)

Apare sua barba com um comprimento preciso usando um dos 3 pentes inclusos: 1 mm para uma barba rala, 3 mm para uma barba por fazer e 5 mm para uma barba longa.

Contorne

Contorne

Crie contornos perfeitos usando a lâmina de dupla face. Você pode se barbear em qualquer direção para obter uma excelente visibilidade e ver todos os pelos que está cortando. Crie seu estilo em poucos segundos!

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

1386

Críticas

84%

recomendam este produto

15/07/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Produto Inovador!

👍 O Philips OneBlade é a escolha ideal para quem busca praticidade, trazendo inovação, conforto, confiança e sustentabilidade, sendo perfeito para quem deseja manter o estilo com rapidez e sem complicações. Estou muito satisfeito no cuidado com a minha barba. Sua tecnologia revolucionária permite aparar, contornar e raspar qualquer comprimento de pelo com eficiência e suavidade. E o mais importante, a lâmina não irrita a pele e também não encrava os pelos da barba.

Prós

O OneBlade é um aliado para quem quer estilo, rapidez e conforto sem abrir mão da praticidade e da sustentabilidade.

Contras

O OneBlade é excelente em praticidade e conforto, mas tem limitações na autonomia e no barbear super rente.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP1424/10 Rosto

Date of Use 2026-05-28

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP1424/10 Rosto

Date of Use 2026-05-28

13/07/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Recomendo o one blade

O produto cumpre o que tem como objetivo, a lâmina realmente não irrita a pele, não machuca e o funcionamento é bem suave sem problemas ou acidente com pele ou corte, eu vou fazer uso do produto sempre que possível, pelo que vejo a lâmina tem duração razoável, mas compensa muito pra quem tem sensibilidade a lâminas convencionais. Recomendo muito.

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP1424/10 Rosto

Date of Use 2026-05-20

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP1424/10 Rosto

Date of Use 2026-05-20

19/06/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

ótimo produto

muito prático e não é perigoso de usar, gostei bastante!

Prós

praticidade

Contras

o custo das lâminas são altos para realizar a troca

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP2724/10 Rosto

Date of Use 2025-07-21

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP2724/10 Rosto

Date of Use 2025-07-21

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Avisos legais

  1. Para a melhor experiência ao barbear. Considerando uma frequência de duas vezes por semana. Os resultados reais podem variar.