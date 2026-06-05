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Revestimento protetor SkinGlide
Cabeças flexíveis de 360°
Sistema de corte anticorrosão
Lâminas PowerCut
Barbeie-se com mais conforto. O revestimento protetor SkinGlide, com 100.000 microesferas por centímetro quadrado, melhora o deslizamento sobre a pele em 20%** para ajudar a reduzir o atrito e minimizar a irritação.
A cabeça de corte totalmente flexível gira 360° para manter o contato com a pele, mesmo em áreas difíceis. Ela ajuda a capturar os pelos, reduzindo a pressão excessiva sobre a pele para um barbear rente e mais confortável.
As lâminas são feitas de aço europeu de grau cirúrgico que resiste à corrosão e ajuda a evitar que impurezas afetem seu desempenho. O aço hipoalergênico é não prejudica a pele, ajudando a proporcionar um barbear confortável todos os dias.
4.4
de 5
20
Críticas
86%
recomendam este produto
Jonny7
05/06/2026
Brasil
Comprador verificado
O produto é excelente, comprei com o intuito de raspar a cabeça e atende perfeitamente as minhas exigências.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Barbeador Série 5000X X5012/05 Barbeador elétrico: uso seco/molhado
Date of Use 2026-04-23
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Barbeador Série 5000X X5012/05 Barbeador elétrico: uso seco/molhado
Date of Use 2026-04-23
Mouradi
08/05/2026
Brasil
Muito bom adorei !!!!
Realmente me surpreendi com esse barbeador,parece lâmina de barbear,não machuca e parece que cola no rosto dando mais conforto da hora de barbear adorei !!!!
Esta avaliação foi feita para Barbeador Série 5000X X5012/05 Barbeador elétrico: uso seco/molhado
Date of Use 2026-05-07
Esta avaliação foi feita para Barbeador Série 5000X X5012/05 Barbeador elétrico: uso seco/molhado
Date of Use 2026-05-07
GBR1
12/12/2025
Brasil
Parte da promoção
Produto excelente
Ótimo barbeador, comprei para meu pai e ele amou, usa sempre.
Prós
Não irrita a pele e é super rápido para carregar
Contras
Bateria deixa a desejar
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Barbeador Série 5000X X5012/05 Barbeador elétrico: uso seco/molhado
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Barbeador Série 5000X X5012/05 Barbeador elétrico: uso seco/molhado
Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024.
em comparação com a série S3000 da Philips
comparado ao revestimento sem esferas