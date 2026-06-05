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  • Barbear rente e proteção extra para a pele*
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Barbeador Série 5000XBarbeador elétrico: uso seco/molhado

X5012/05

4.4
| (20) Críticas | 86% recomendam este produto
Barbear rente e proteção extra para a pele*
A série Philips 5000X foi projetada para proporcionar um barbear rente e confortável, com proteção extra para a pele no uso diário. A tecnologia Skin Protect ajuda a minimizar a irritação, para que você possa se barbear com confiança e desfrutar de um resultado suave e confortável todos os dias.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Marca de barbear elétrico nº 1 do mundo1

Com a tecnologia Skin Protect

Barbear rente e proteção extra para a pele*

  • Revestimento protetor SkinGlide

  • Cabeças flexíveis de 360°

  • Sistema de corte anticorrosão

  • Lâminas PowerCut

Desliza suavemente para ajudar a reduzir a irritação

Desliza suavemente para ajudar a reduzir a irritação

Barbeie-se com mais conforto. O revestimento protetor SkinGlide, com 100.000 microesferas por centímetro quadrado, melhora o deslizamento sobre a pele em 20%** para ajudar a reduzir o atrito e minimizar a irritação.

Mantém o contato ideal com a pele, mesmo em áreas difíceis de alcançar

Mantém o contato ideal com a pele, mesmo em áreas difíceis de alcançar

A cabeça de corte totalmente flexível gira 360° para manter o contato com a pele, mesmo em áreas difíceis. Ela ajuda a capturar os pelos, reduzindo a pressão excessiva sobre a pele para um barbear rente e mais confortável.

Lâminas anticorrosivas que não agridem a pele para conforto duradouro

Lâminas anticorrosivas que não agridem a pele para conforto duradouro

As lâminas são feitas de aço europeu de grau cirúrgico que resiste à corrosão e ajuda a evitar que impurezas afetem seu desempenho. O aço hipoalergênico é não prejudica a pele, ajudando a proporcionar um barbear confortável todos os dias.

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Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

20

Críticas

86%

recomendam este produto

3
2

05/06/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

O produto é excelente, comprei com o intuito de raspar a cabeça e atende perfeitamente as minhas exigências.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Barbeador Série 5000X X5012/05 Barbeador elétrico: uso seco/molhado

Date of Use 2026-04-23

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Barbeador Série 5000X X5012/05 Barbeador elétrico: uso seco/molhado

Date of Use 2026-04-23

08/05/2026

Brasil

Brasil

Muito bom adorei !!!!

Realmente me surpreendi com esse barbeador,parece lâmina de barbear,não machuca e parece que cola no rosto dando mais conforto da hora de barbear adorei !!!!

Esta avaliação foi feita para Barbeador Série 5000X X5012/05 Barbeador elétrico: uso seco/molhado

Date of Use 2026-05-07

Esta avaliação foi feita para Barbeador Série 5000X X5012/05 Barbeador elétrico: uso seco/molhado

Date of Use 2026-05-07

12/12/2025

Brasil

Brasil

Produto excelente

Ótimo barbeador, comprei para meu pai e ele amou, usa sempre.

Prós

Não irrita a pele e é super rápido para carregar

Contras

Bateria deixa a desejar

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Barbeador Série 5000X X5012/05 Barbeador elétrico: uso seco/molhado

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Barbeador Série 5000X X5012/05 Barbeador elétrico: uso seco/molhado

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Avisos legais

  1. Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024. 

  1. em comparação com a série S3000 da Philips

  2. comparado ao revestimento sem esferas