Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.
Barbeadores
Todas as séries
Barbeador Série 5000X Barbeador elétrico: uso seco/molhado
Suporte
X5012/05
Ir para a loja
Fazer login ou criar uma conta
Você terá acesso instantâneo a manuais, suporte personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e fácil.
Manual do usuário
Todas (12)
Posso substituir a bateria do meu barbeador Philips?
O que significam os símbolos do Philips Shaver?
O que significam as luzes no barbeador Philips série X5000?
Qual espuma ou gel posso usar com meu barbeador Philips?
Shaver 5000X seriesParte inferior da unidade de corte
Shaver 5000X seriesAparador preciso
Cabo USB
Shaver Estojo
Adaptador de parede USB HQ87
SH30Cabeças de corte de substituição
Suporte da cabeça de corte
Há um vazamento de água do meu barbeador Philips
Tenho irritações na pele após usar meu barbeador Philips
Não estou obtendo bons resultados com meu barbeador Philips
Meu barbeador Philips não está funcionando
Meu barbeador Philips está fazendo um ruído alto
Não consigo encontrar o adaptador/carregador USB para meu produto Philips
Verifique os termos da sua garantia e inicie uma solicitação de troca ou reparo de produto
Encontre um serviço autorizado
Encontre assistências técnicas próximas a você para reparos, diagnósticos e peças originais
Garantia
Nossas políticas de garantia do produto
Entrar em contato com a Philips
Temos o prazer de ajudar