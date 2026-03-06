SH30/50
S1882/00
S1881/00
S1885/00
S2885/00
S3881/00
S3882/00
X5012/05
S3144/00
X3021/00
X3063/00
Lâminas PowerCut
Adapta-se às séries S1000, S2000 e S3000
Adapta-se ao design arredondado da série S5000
As 27 lâminas autoafiadoras cortam consistentemente os pelos bem rente à pele, proporcionando acabamento suave e uniforme, sempre. As lâminas autoafiadoras permanecem novas por 2 anos.
Verifique a parte de trás do cabo do barbeador para confirmar qual é a cabeça de substituição correta. Precisa de ajuda? Acesse philips.com/accessories
1. Abra o barbeador pressionando o botão de liberação; 2. Remova o retentor girando a trava no sentido anti-horário; 3. Retire as cabeças de corte antigas e insira cuidadosamente as substituições; verifique se as cabeças estão perfeitamente alinhadas ao instalar; 4. Substitua o retentor e o prenda girando a trava no sentido horário; 5. Caso a cabeça de corte seja fechada corretamente, você ouvirá um clique ao encaixá-la no lugar.
Críticas
onde existem instalações