Fácil substituição de cabeças de corte

1. Abra o barbeador pressionando o botão de liberação; 2. Remova o retentor girando a trava no sentido anti-horário; 3. Retire as cabeças de corte antigas e insira cuidadosamente as substituições; verifique se as cabeças estão perfeitamente alinhadas ao instalar; 4. Substitua o retentor e o prenda girando a trava no sentido horário; 5. Caso a cabeça de corte seja fechada corretamente, você ouvirá um clique ao encaixá-la no lugar.