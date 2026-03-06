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SH30Cabeças de corte de substituição

SH30/50

Deixe seu barbeador como novo
No período de dois anos, as cabeças do barbeador cortam 9 milhões de pelos do rosto. Substitua-as e obtenha 100% de desempenho novamente.
Ver todos os benefícios
Produtos compatíveis
Shaver 1000 Series

Shaver 1000 Series
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Barbeador Série 1000
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Barbeador Série 5000X

Barbeador Série 5000X
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Shaver 3000X Series

Shaver 3000X Series
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X3063/00

Substitua a cada 24 meses para manter a eficiência do seu barbeador

Deixe seu barbeador como novo

  • Lâminas PowerCut

  • Adapta-se às séries S1000, S2000 e S3000

  • Adapta-se ao design arredondado da série S5000

Barbear consistente e limpo

Barbear consistente e limpo

As 27 lâminas autoafiadoras cortam consistentemente os pelos bem rente à pele, proporcionando acabamento suave e uniforme, sempre. As lâminas autoafiadoras permanecem novas por 2 anos.

Para barbeadores das séries 1000, 2000, 3000 e 5000 com design arredondado

Para barbeadores das séries 1000, 2000, 3000 e 5000 com design arredondado

Verifique a parte de trás do cabo do barbeador para confirmar qual é a cabeça de substituição correta. Precisa de ajuda? Acesse philips.com/accessories

Fácil substituição de cabeças de corte

Fácil substituição de cabeças de corte

1. Abra o barbeador pressionando o botão de liberação; 2. Remova o retentor girando a trava no sentido anti-horário; 3. Retire as cabeças de corte antigas e insira cuidadosamente as substituições; verifique se as cabeças estão perfeitamente alinhadas ao instalar; 4. Substitua o retentor e o prenda girando a trava no sentido horário; 5. Caso a cabeça de corte seja fechada corretamente, você ouvirá um clique ao encaixá-la no lugar.

Especificações técnicas

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  1. onde existem instalações