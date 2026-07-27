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Barbeador Série 3000Aparador elétrico de pelos para uso seco ou molhado

S3881/00

4.3
| (86) Críticas | 80% recomendam este produto
Barbear rápido e suave
O barbeador Philips Série 3000 oferece um barbear limpo e confortável, mesmo em peles sensíveis. As cabeças 6D Flex, as 27 lâminas PowerCut autoafiadoras, o revestimento SkinGlide e o modo sensível garantem resultados sempre excelentes e confiáveis.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Marca de barbear elétrico nº 1 do mundo1

Mesmo em peles sensíveis

Barbear rápido e suave

  • Cabeças flexíveis 6D

  • Lâminas PowerCut

  • Revestimento SkinGlide

  • Modo sensível

As cabeças flexíveis 6D garantem o contato ideal com sua pele

As cabeças flexíveis 6D garantem o contato ideal com sua pele

O design especial permite que as cabeças se flexionem individualmente, proporcionando o contato ideal com a sua pele, garantindo uma experiência de barbear confortável e rápida.

Barbear constante e limpo com as lâminas PowerCut

Barbear constante e limpo com as lâminas PowerCut

27 lâminas autoafidoras com 3,5 milhões de movimentos de corte por minuto cortam consistentemente cada pelo até 0,046 mm para um acabamento suave e uniforme todas as vezes.

Revestimento SkinGlide para um barbear suave e confortável

Revestimento SkinGlide para um barbear suave e confortável

O revestimento Micro-bead SkinGlide reduz o atrito na pele, proporcionando um barbear suave e confortável.

Especificações técnicas

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Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

86

Críticas

80%

recomendam este produto

27/07/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Excelente produto!

Produto anatomicamente adequado e de uso fácil. Apara de maneira satisfatória, A operação seco e molhado amplia as formas de utilização.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3144/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado

Date of Use 2026-06-15

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3144/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado

Date of Use 2026-06-15

01/05/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

O produto tem boa aplicação para pele sensível!

Esse barbeador vale cada centavo! É muito eficiente e extremamente agradável de usar! Ainda mais para pele sensível!!!

Prós

Pode ser usado no chuveiro... excelente para pele sensível...

Contras

Poderia ter maior autonomia de bateria

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3144/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado

Date of Use 2026-03-15

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3144/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado

Date of Use 2026-03-15

05/11/2025

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Elogio

Aparelho de excelente qualidade, corresponde a propaganda.

Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3144/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado

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Avisos legais

  1. Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024. 