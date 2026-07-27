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Cabeças flexíveis 6D
Lâminas PowerCut
Revestimento SkinGlide
Modo sensível
O design especial permite que as cabeças se flexionem individualmente, proporcionando o contato ideal com a sua pele, garantindo uma experiência de barbear confortável e rápida.
27 lâminas autoafidoras com 3,5 milhões de movimentos de corte por minuto cortam consistentemente cada pelo até 0,046 mm para um acabamento suave e uniforme todas as vezes.
O revestimento Micro-bead SkinGlide reduz o atrito na pele, proporcionando um barbear suave e confortável.
4.3
de 5
86
Críticas
80%
recomendam este produto
Tauryc
27/07/2026
Brasil
Comprador verificado
Excelente produto!
Produto anatomicamente adequado e de uso fácil. Apara de maneira satisfatória, A operação seco e molhado amplia as formas de utilização.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3144/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado
Date of Use 2026-06-15
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3144/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado
Date of Use 2026-06-15
cassiusmarcelo
01/05/2026
Brasil
Comprador verificado
O produto tem boa aplicação para pele sensível!
Esse barbeador vale cada centavo! É muito eficiente e extremamente agradável de usar! Ainda mais para pele sensível!!!
Prós
Pode ser usado no chuveiro... excelente para pele sensível...
Contras
Poderia ter maior autonomia de bateria
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3144/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado
Date of Use 2026-03-15
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3144/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado
Date of Use 2026-03-15
Katito
05/11/2025
Brasil
Comprador verificado
Elogio
Aparelho de excelente qualidade, corresponde a propaganda.
Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3144/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado
Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3144/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado
Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024.