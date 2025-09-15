Outros itens inclusos
- Tampa de proteção
- Cabo de carregamento
S3882/00
Barbear rápido e suave
O barbeador Philips série 3000 proporciona um barbear confortável e limpo, mesmo em peles sensíveis. As cabeças 6D Flex, as 27 lâminas PowerCut autoafiadoras, revestimento SkinGlide e o modo sensível garantem sempre resultados excelentes e confiáveis.Conheça todos os benefícios
O design especial permite que as cabeças se flexionem individualmente, proporcionando o contato ideal com a sua pele, garantindo uma experiência de barbear confortável e rápida.
27 lâminas autoafidoras com 3,5 milhões de movimentos de corte por minuto cortam consistentemente cada pelo até 0,046 mm para um acabamento suave e uniforme todas as vezes.
O revestimento Micro-bead SkinGlide reduz o atrito na pele, proporcionando um barbear suave e confortável.
Alterne facilmente do modo Regular para o Sensível para um barbear suave e delicado.
As lâminas autoafiadoras são fabricadas em aço cirúrgico para resistir à corrosão e permanecem como novas por 2 anos.
Escolha entre um prático barbear a seco ou um refrescante barbear úmido com gel ou espuma, até mesmo debaixo do chuveiro.
Em apenas 50 minutos, a bateria durável NiMh fica totalmente carregada para você se barbear por 60 minutos. Está com pressa? Uma carga rápida de 5 minutos oferece energia suficiente para você se barbear uma vez.
Com suas linhas elegantes e uma estética jovem, o design do barbeador combina perfeitamente com qualquer estilo de vida contemporâneo.
Para abrir a cabeça do barbeador e lavá-la em água corrente, basta tocar em um botão.
Lave em água corrente ou barbeie-se no chuveiro. A classificação de impermeabilidade IPX7 indica que o aparelho pode ficar submerso em um metro de água por até 30 minutos.
Não seja pego de surpresa por uma bateria vazia. O indicador da bateria permite que você saiba se a bateria está fraca, vazia ou sendo carregada.
Mantenha a cabeça de corte limpa e segura entre usos ou quando estiver viajando.
O barbeador foi projetado para ser uma solução versátil que permite aparar com confiança os pelos da face e a cabeça
Acessórios
Lig/Desl
Design
Serviço
Barbear de alto desempenho
Fácil de usar
Proteção para a pele
