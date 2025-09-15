Termos de pesquisa

    Shaver 3000 Series Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado

    S3882/00

    Barbear rápido e suave

    O barbeador Philips série 3000 proporciona um barbear confortável e limpo, mesmo em peles sensíveis. As cabeças 6D Flex, as 27 lâminas PowerCut autoafiadoras, revestimento SkinGlide e o modo sensível garantem sempre resultados excelentes e confiáveis.

    Shaver 3000 Series Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado

    As cabeças flexíveis 6D garantem o contato ideal com sua pele

    As cabeças flexíveis 6D garantem o contato ideal com sua pele

    O design especial permite que as cabeças se flexionem individualmente, proporcionando o contato ideal com a sua pele, garantindo uma experiência de barbear confortável e rápida.

    Barbear constante e limpo com as lâminas PowerCut

    Barbear constante e limpo com as lâminas PowerCut

    27 lâminas autoafidoras com 3,5 milhões de movimentos de corte por minuto cortam consistentemente cada pelo até 0,046 mm para um acabamento suave e uniforme todas as vezes.

    Revestimento SkinGlide para um barbear suave e confortável

    Revestimento SkinGlide para um barbear suave e confortável

    O revestimento Micro-bead SkinGlide reduz o atrito na pele, proporcionando um barbear suave e confortável.

    Um barbear suave com o modo Sensível

    Um barbear suave com o modo Sensível

    Alterne facilmente do modo Regular para o Sensível para um barbear suave e delicado.

    Lâminas de aço anticorrosão europeu

    Lâminas de aço anticorrosão europeu

    As lâminas autoafiadoras são fabricadas em aço cirúrgico para resistir à corrosão e permanecem como novas por 2 anos.

    Barbear a seco e com a pele molhada, na pia ou no chuveiro

    Barbear a seco e com a pele molhada, na pia ou no chuveiro

    Escolha entre um prático barbear a seco ou um refrescante barbear úmido com gel ou espuma, até mesmo debaixo do chuveiro.

    50 minutos de barbear sem fio após 1 hora de carga

    50 minutos de barbear sem fio após 1 hora de carga

    Em apenas 50 minutos, a bateria durável NiMh fica totalmente carregada para você se barbear por 60 minutos. Está com pressa? Uma carga rápida de 5 minutos oferece energia suficiente para você se barbear uma vez.

    Linhas elegantes e estética jovem

    Linhas elegantes e estética jovem

    Com suas linhas elegantes e uma estética jovem, o design do barbeador combina perfeitamente com qualquer estilo de vida contemporâneo.

    Abertura com um toque para limpeza fácil

    Abertura com um toque para limpeza fácil

    Para abrir a cabeça do barbeador e lavá-la em água corrente, basta tocar em um botão.

    À prova d'água para limpeza fácil ou uso durante o banho

    À prova d'água para limpeza fácil ou uso durante o banho

    Lave em água corrente ou barbeie-se no chuveiro. A classificação de impermeabilidade IPX7 indica que o aparelho pode ficar submerso em um metro de água por até 30 minutos.

    Veja rapidamente o status da bateria

    Veja rapidamente o status da bateria

    Não seja pego de surpresa por uma bateria vazia. O indicador da bateria permite que você saiba se a bateria está fraca, vazia ou sendo carregada.

    A tampa de proteção mantém a cabeça de corte limpa

    A tampa de proteção mantém a cabeça de corte limpa

    Mantenha a cabeça de corte limpa e segura entre usos ou quando estiver viajando.

    USB-A para carregamento conveniente

    USB-A para carregamento conveniente

    Na Philips, impulsionamos a sustentabilidade em todos os aspectos da criação de produtos. Nossa ambição é diminuir o desperdício e reduzir o número de adaptadores USB que colocamos no mercado. Se você precisar de um, vá até www.philips.com/support e encontre uma unidade de alimentação disponível.

    Adequado para raspar a cabeça

    Adequado para raspar a cabeça

    O barbeador foi projetado para ser uma solução versátil que permite aparar com confiança os pelos da face e a cabeça

    Especificações técnicas

    • Acessórios

      Manutenção
      • Tampa de proteção
      • Cabo de carregamento

    • Lig/Desl

      Tipo da bateria
      Ni-MH
      Tempo de carregamento
      Carga completa em 1 hora
      Tempo de funcionamento
      50 minutos
      Carga rápida
      Sim, 5 minutos

    • Design

      Cor
      Ardósia-média metálico
      Cabo
      Barbeador com posição de descanso

    • Serviço

      Cabeça de reposição
      Substitua a cada 24 meses pelo modelo SH30
      Garantia de dois anos
      Sim

    • Barbear de alto desempenho

      Sistema de aparar pelos
      • Sistema de lâminas PowerCut
      • 27 lâminas autoafiadoras
      • 3.500.000 movimentos de corte/min
      Ajustável aos contornos
      Cabeças flexíveis 6D

    • Fácil de usar

      Seco/molhado
      Barbear a seco ou molhado
      Limpeza
      • Abertura com um único toque
      • Totalmente lavável
      Visor
      Indicador de nível da bateria de 3 nível
      Operação
      Uso somente sem fio
      À prova d'água
      • À prova d'água (IPX7)
      • À prova d'água

    • Proteção para a pele

      Proteção para a pele
      • Revestimento SkinGlide
      • Modo sensível

    O que está na caixa?

    Outros itens inclusos

    • Tampa de proteção
    • Cabo de carregamento

