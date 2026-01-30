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Barbeador Série 1000Aparador elétrico de pelos para uso seco ou molhado.

S1881/00

5
| (9) Críticas | 100% recomendam este produto
Barbear rápido
O barbeador Philips Série 1000 oferece um barbear rápido e preciso por um preço acessível. Com 27 lâminas PowerCut autoafiadoras, pode ser usado a seco ou molhado e é totalmente lavável, garantindo praticidade e excelente desempenho.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Marca de barbear elétrico nº 1 do mundo1

Barbear rápido

  • Lâminas PowerCut

  • Cabeças flutuantes 3D

  • Aço europeu anticorrosivo

  • Barbear com a pele seca ou molhada

Barbear constante e limpo com as lâminas PowerCut

Barbear constante e limpo com as lâminas PowerCut

27 lâminas autoafidoras com 3,5 milhões de movimentos de corte por minuto cortam consistentemente cada pelo até 0,046 mm para um acabamento suave e uniforme todas as vezes.

Lâminas de aço anticorrosão europeu

Lâminas de aço anticorrosão europeu

As lâminas autoafiadoras são fabricadas em aço cirúrgico para resistir à corrosão e permanecem como novas por 2 anos.

Barbear a seco e com a pele molhada, na pia ou no chuveiro

Barbear a seco e com a pele molhada, na pia ou no chuveiro

Escolha entre um prático barbear a seco ou um refrescante barbear úmido com gel ou espuma, até mesmo debaixo do chuveiro.

Especificações técnicas

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Críticas

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5.0

de 5

9

Críticas

100%

recomendam este produto

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30/01/2026

Brasil

Brasil

Moderníssimo

Esse novo aparelho ficou espetacular. Sempre tive os aparelhos de entrada da marca. Esse tem mais velocidade e portanto apara melhor e irrita menos a pele. Carrega mais rápido (1 hora) e tem a função 5 minutos para um barbear. Fica em pé e é bonito podendo ficar exposto. Não tem mais aquela saída de água por baixo. Um preço super agressivo com dois anos de garantia para um aparelho de entrada da marca. Parabéns.

Esta avaliação foi feita para Barbeador Série 1000 S1881/00 Aparador elétrico de pelos para uso seco ou molhado.

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17/12/2025

Brasil

Brasil

Excelente produto, recomendo

Perfeito, ganhei de presente de um amigo, nunca tinha usado um shaver, adorei, ele raspa sem irritar a pele, tenho alergia a lâminas convencionais, esse barbeador eu consigo fazer a barba mais de uma vez na semana sem agredir minha pele, ele é prático e a duração da bateria é muito boa, ele é resistente à água então pode usar no banho, adorei

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver 1000 Series S1885/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver 1000 Series S1885/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado

12/12/2025

Brasil

Brasil

Maravilhoso!

Maravilhoso!! Não machuca, pode ser usado embaixo do chuveiro.

Esta avaliação foi feita para Shaver 1000 Series S1885/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado

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Avisos legais

  1. Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024. 