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Lâminas PowerCut
Cabeças flutuantes 3D
Aço anticorrosão europeu
Barbear com a pele seca e molhada
27 lâminas autoafidoras com 3,5 milhões de movimentos de corte por minuto cortam consistentemente cada pelo até 0,046 mm para um acabamento suave e uniforme todas as vezes.
As cabeças flutuantes movem-se livremente em três direções para manter o contato com as curvas do rosto, garantindo um barbear confortável.
As lâminas autoafiadoras são fabricadas em aço cirúrgico para resistir à corrosão e permanecem como novas por 2 anos.
5.0
de 5
9
Críticas
100%
recomendam este produto
Phdsp
30/01/2026
Brasil
Moderníssimo
Esse novo aparelho ficou espetacular. Sempre tive os aparelhos de entrada da marca. Esse tem mais velocidade e portanto apara melhor e irrita menos a pele. Carrega mais rápido (1 hora) e tem a função 5 minutos para um barbear. Fica em pé e é bonito podendo ficar exposto. Não tem mais aquela saída de água por baixo. Um preço super agressivo com dois anos de garantia para um aparelho de entrada da marca. Parabéns.
Esta avaliação foi feita para Barbeador Série 1000 S1881/00 Aparador elétrico de pelos para uso seco ou molhado.
Esta avaliação foi feita para Barbeador Série 1000 S1881/00 Aparador elétrico de pelos para uso seco ou molhado.
Willwell87
17/12/2025
Brasil
Parte da promoção
Excelente produto, recomendo
Perfeito, ganhei de presente de um amigo, nunca tinha usado um shaver, adorei, ele raspa sem irritar a pele, tenho alergia a lâminas convencionais, esse barbeador eu consigo fazer a barba mais de uma vez na semana sem agredir minha pele, ele é prático e a duração da bateria é muito boa, ele é resistente à água então pode usar no banho, adorei
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver 1000 Series S1885/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver 1000 Series S1885/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado
Mmartins02
12/12/2025
Brasil
Parte da promoção
Maravilhoso!
Maravilhoso!! Não machuca, pode ser usado embaixo do chuveiro.
Esta avaliação foi feita para Shaver 1000 Series S1885/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado
Esta avaliação foi feita para Shaver 1000 Series S1885/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado
Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024.