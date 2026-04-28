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Cabeças flexíveis 6D
Lâminas PowerCut
Aço anticorrosão europeu
Barbear com a pele seca e molhada
O design especial permite que as cabeças se flexionem individualmente, proporcionando o contato ideal com a sua pele, garantindo uma experiência de barbear confortável e rápida.
27 lâminas autoafidoras com 3,5 milhões de movimentos de corte por minuto cortam consistentemente cada pelo até 0,046 mm para um acabamento suave e uniforme todas as vezes.
As lâminas autoafiadoras são fabricadas em aço cirúrgico para resistir à corrosão e permanecem como novas por 2 anos.
4.2
de 5
386
Críticas
83%
recomendam este produto
Quasímudo
28/04/2026
Brasil
Comprador verificado
Produto de excelente qualidade.
Produto de excelente qualidade, superou minhas expectativas.
Esta avaliação foi feita para Shaver 3000X Series X3021/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado
Date of Use 2026-02-15
Esta avaliação foi feita para Shaver 3000X Series X3021/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado
Date of Use 2026-02-15
John Lennon
22/03/2026
Brasil
Comprador verificado
Ótimo
Ótimo custo benefício, perfeito para fazer a barba, um dia sim e um dia não.
Esta avaliação foi feita para Shaver 3000X Series X3021/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado
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Nick-3
01/03/2026
Brasil
Comprador verificado
Excelente produto
atende 100% as expectativas, produto muito bom, qualidade Philips!
Prós
muito pratico, funcionamento perfeito
Contras
preferia se fosse conectado na rede eletrica, baterias recarregaveis tem vida util
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver 3000X Series X3021/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver 3000X Series X3021/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado
Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024.