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  • Barbear rápido e suave
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Shaver 2000 SeriesAparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado

S2885/00

4.2
| (386) Críticas | 83% recomendam este produto
Barbear rápido e suave
O barbeador Philips série 2000 proporciona um barbear confortável e limpo a um preço acessível. As cabeças 6D Flex, as 27 lâminas PowerCut autoafiadoras e o uso seco ou molhado tornam o barbeador fácil de usar e proporcionam um excelente resultado.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Marca de barbear elétrico nº 1 do mundo1

Barbear rápido e suave

  • Cabeças flexíveis 6D

  • Lâminas PowerCut

  • Aço anticorrosão europeu

  • Barbear com a pele seca e molhada

As cabeças flexíveis 6D garantem o contato ideal com sua pele

As cabeças flexíveis 6D garantem o contato ideal com sua pele

O design especial permite que as cabeças se flexionem individualmente, proporcionando o contato ideal com a sua pele, garantindo uma experiência de barbear confortável e rápida.

Barbear constante e limpo com as lâminas PowerCut

Barbear constante e limpo com as lâminas PowerCut

27 lâminas autoafidoras com 3,5 milhões de movimentos de corte por minuto cortam consistentemente cada pelo até 0,046 mm para um acabamento suave e uniforme todas as vezes.

Lâminas de aço anticorrosão europeu

Lâminas de aço anticorrosão europeu

As lâminas autoafiadoras são fabricadas em aço cirúrgico para resistir à corrosão e permanecem como novas por 2 anos.

Especificações técnicas

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Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

386

Críticas

83%

recomendam este produto

28/04/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Produto de excelente qualidade.

Produto de excelente qualidade, superou minhas expectativas.

Esta avaliação foi feita para Shaver 3000X Series X3021/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado

Date of Use 2026-02-15

Esta avaliação foi feita para Shaver 3000X Series X3021/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado

Date of Use 2026-02-15

22/03/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Ótimo

Ótimo custo benefício, perfeito para fazer a barba, um dia sim e um dia não.

Esta avaliação foi feita para Shaver 3000X Series X3021/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado

Esta avaliação foi feita para Shaver 3000X Series X3021/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado

01/03/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Excelente produto

atende 100% as expectativas, produto muito bom, qualidade Philips!

Prós

muito pratico, funcionamento perfeito

Contras

preferia se fosse conectado na rede eletrica, baterias recarregaveis tem vida util

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver 3000X Series X3021/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado

Sim, eu recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024. 