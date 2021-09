Monitores com dock

Descubra como o USB-C fortalece e simplifica sua vida profissional



A qualidade de imagem perfeita é apenas parte de todo o conjunto. Os usuários profissionais procuram monitores que sejam fáceis e rápidos de instalar e configurar e que também proporcionem um espaço de trabalho bem organizado. É por isso que a Philips projetou monitores com uma solução de dock integrado baseada no novo padrão USB 3.1 tipo C, proporcionando uma maneira simples e prática de transportar sinais diferentes no mesmo cabo. Agora você pode confiar em um único cabo para transmitir sinais de vídeo, USB e periféricos, enquanto carrega seu notebook ou dispositivos inteligentes também.