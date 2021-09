Os monitores curvos da Philips são amados pelas seus inúmeros recursos modernas. As linhas B2B e B2C, como o E1 e o E9 convidam você para desfrutar de recursos como a beleza da resolução HDR, a jogabilidade suave da tecnologia Adaptive Sync, a segurança da webcam pop-up do Windows Hello™, as conexões VGA, HDMI e DisplayPort, os modos de economia de energia PowerSensor, LightSensor e botão de ativação de consumo zero. Proteja seus olhos com a tecnologia Flicker-Free e LowBlue, evite a tensão nas costas e no pescoço com a ergonômica SmartErgoBase, preserve o meio ambiente com sua construção sem chumbo e mercúrio e o material de sua embalagem é 100% reciclável.