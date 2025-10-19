Fácil de usar
A inovadora flange de silicone, inspirada na ação de sucção única do bebê, estimula o mamilo para ajudar a dar início ao fluxo de leite rapidamente. Para uma expressão confortável e eficaz.
Tamanho único. Como todos nós temos diferentes formatos e tamanhos, a almofada de silicone flexiona e se adapta suavemente à sua anatomia exclusiva. Adapta-se a 99,98% de todos os tamanhos de mamilos* (até 30 mm).
O extrator de leite é pequeno e leve, o que significa que ele é fácil de guardar e de transportar, tornando a extração mais simples e discreta onde quer que você vá.
5.0
de 5
34
Críticas
100%
recomendam este produto
19/10/2025
Brasil
Portabilidade e eficiência
Excelente! Normalmente uso uma extratora elétrica, mas não era nada prática para transporte. A extratora manual da Philips é muito prática e eficiente
Prós
Eficiente, não machuca, portátil, não precisa carregar ou usar pilhas
Contras
Preço, acionamento manual
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Esta avaliação foi feita para SCF430 Extrator manual de leite
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Day09
19/11/2021
Brasil
Kit maravilhoso
Kit super funcional!! Ideal para usar no dia a dia e também serve para viagens! O extrator “abraça os seios”, em 10min consigo tirar 180ml de leite!! Também estou encantada com os potes para armazenar! São fáceis de limpar! Os saquinhos não ocupam nada de espaço no congelador, super prático pra levar em viagens! Estou amando!!
Prós
Excelente custas benefícios, extração rapida
Contras
Nenhum
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Esta avaliação foi feita para SCF430/15 Extrator manual de leite
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Day09
19/11/2021
Brasil
Não doi nada!!
Siiim, não doi nada fazer a extração do leite com esse aparelho! A impressão q da e que ele abraça os seios! Em 10min consigo tirar 180ml de leite sem muito esforço!! Estou amando demais!
Prós
Excelente custas benefícios, extração rapida
Contras
Produto excelente
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Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023.
Com base em: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 de abril de 2019, ((109 participants, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 participants (Caucasian), USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participants, Australia).
Extrator de leite livre de BPA: somente partes associadas à mamadeira e às outras peças que entram em contato com o leite materno. De acordo com o da UE, 10/2011