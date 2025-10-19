logoToggle navigation avatar 2 Brasil Header Informações Avaliações Online Minha avaliação Avaliações Abaixo, você pode ler os Testemunhos dos Insiders que foram selecionados para a Campanha. Para facilitar sua leitura, você pode aplicar os filtros disponíveis. Caso você seja um dos Insiders selecionados e queira compartilhar suas experiências, também é muito fácil! Clique em “Escreva a sua avaliação” e avalie o produto. Você pode atualizar sua avaliação ao longo da Campanha. Filtrar por Selecionar Avaliações 1 2 3 4 5 Minhas avaliações Philips Avent Praticidade e versatilidade! 2021-11-10 18:28:29 1 2 3 4 5 Depois de testar, posso afirmar, sem dúvida, que a extratora de leite da Phillips Avent foi a melhor bomba extratora manual que já utilizei. Começando pelo conforto da bomba manual da Philips que não causa dor, tornando o momento da extração prazerosa. É prática na hora de lavar e compacta, podendo ser levada facilmente na bolsa da minha bebê. Em relação a mamadeira pétala acoplada, minha bebê super se adaptou. Os sacos e potes auxiliam muito no armazenamento do leite materno, zero desperdício, e dão um pouco mais liberdade nas mamadas à noite. Já sobre os Absorventes de Seios, achei super confortáveis, nem parece que estou usando-os, e, como tenho seios grandes, era um receio meu que eles ficassem meio que visíveis, mas ficam bem discretos, imperceptíveis. Simplificando, é difícil fazer a avaliação somente do extrator. O Kit da Philips Avent facilitou muito meu dia a dia, trazendo qualidade e um fácil manuseio. Um kit totalmente completo, tanto para extrair quanto para armazenar. Recomendaria com certeza! Agradeço pela confiança e oportunidade de conhecer!