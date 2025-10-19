ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Extração confortável, aonde quer que você vá
  • Extração confortável, aonde quer que você vá
  • Extração confortável, aonde quer que você vá
  • Extração confortável, aonde quer que você vá
  • Extração confortável, aonde quer que você vá
  • Extração confortável, aonde quer que você vá
  • Extração confortável, aonde quer que você vá
  • Extração confortável, aonde quer que você vá
  • Extração confortável, aonde quer que você vá
  • Extração confortável, aonde quer que você vá
  • Extração confortável, aonde quer que você vá
  • Extração confortável, aonde quer que você vá
  • Extração confortável, aonde quer que você vá
  • Extração confortável, aonde quer que você vá
  • Extração confortável, aonde quer que você vá
  • Extração confortável, aonde quer que você vá
  • Extração confortável, aonde quer que você vá
  • Extração confortável, aonde quer que você vá
  • Extração confortável, aonde quer que você vá
  • Extração confortável, aonde quer que você vá

Philips AventExtrator manual de leite

SCF430/01

5
| (34) Críticas | 100% recomendam este produto
Extração confortável, aonde quer que você vá
Desfrute do conforto suave da bomba tira leite manual portátil Philips Avent. Com a tecnologia Natural Motion, inspirada na ação de sucção do bebé para uma rápida descida. Você pode ajustar facilmente o ritmo e o vácuo. Adapta-se a praticamente todos os bicos.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Tecnologia Natural Motion para fluxo de leite rápido

Extração confortável, aonde quer que você vá

  • Fácil de usar

Ajuda a liberar o leite rapidamente

Ajuda a liberar o leite rapidamente

A inovadora flange de silicone, inspirada na ação de sucção única do bebê, estimula o mamilo para ajudar a dar início ao fluxo de leite rapidamente. Para uma expressão confortável e eficaz.

Uma almofada de tamanho único macia e adaptável

Uma almofada de tamanho único macia e adaptável

Tamanho único. Como todos nós temos diferentes formatos e tamanhos, a almofada de silicone flexiona e se adapta suavemente à sua anatomia exclusiva. Adapta-se a 99,98% de todos os tamanhos de mamilos* (até 30 mm).

Ideal para mães que amamentam em qualquer lugar

Ideal para mães que amamentam em qualquer lugar

O extrator de leite é pequeno e leve, o que significa que ele é fácil de guardar e de transportar, tornando a extração mais simples e discreta onde quer que você vá.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Encontrar uma peça avulsa ou um acessório

Acesse a seção de peças e acessórios

Peças e acessórios

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

5.0

de 5

34

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

19/10/2025

Brasil

Brasil

Portabilidade e eficiência

Excelente! Normalmente uso uma extratora elétrica, mas não era nada prática para transporte. A extratora manual da Philips é muito prática e eficiente

Prós

Eficiente, não machuca, portátil, não precisa carregar ou usar pilhas

Contras

Preço, acionamento manual

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF430 Extrator manual de leite

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF430 Extrator manual de leite

19/11/2021

Brasil

Brasil

Kit maravilhoso

Kit super funcional!! Ideal para usar no dia a dia e também serve para viagens! O extrator “abraça os seios”, em 10min consigo tirar 180ml de leite!! Também estou encantada com os potes para armazenar! São fáceis de limpar! Os saquinhos não ocupam nada de espaço no congelador, super prático pra levar em viagens! Estou amando!!

Prós

Excelente custas benefícios, extração rapida

Contras

Nenhum

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF430/15 Extrator manual de leite

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF430/15 Extrator manual de leite

19/11/2021

Brasil

Brasil

Não doi nada!!

Siiim, não doi nada fazer a extração do leite com esse aparelho! A impressão q da e que ele abraça os seios! Em 10min consigo tirar 180ml de leite sem muito esforço!! Estou amando demais!

Prós

Excelente custas benefícios, extração rapida

Contras

Produto excelente

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF430 Extrator manual de leite

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF430 Extrator manual de leite

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber comunicações promocionais – com base nas minhas preferências e comportamento – sobre produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a inscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.
Avisos legais

  1. Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023. 

  1. Com base em: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 de abril de 2019, ((109 participants, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  2. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 participants (Caucasian), USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participants, Australia).

  3. Extrator de leite livre de BPA: somente partes associadas à mamadeira e às outras peças que entram em contato com o leite materno. De acordo com o da UE, 10/2011