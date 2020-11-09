Descontinuado
SCF157/02
2 unidades
Conchas coletoras de leite Philips Avent (sem orifícios): coletam o leite em excesso na amamentação ou durante o uso de um extrator de leite.
Conchas ventiladas — protegem mamilos doloridos ou rachados ajudando a curá-los com mais rapidez. A suave pressão das conchas ajuda a aliviar o ingurgitamento. Os orifícios permitem a circulação de ar.
4.1
de 5
42
Críticas
09/11/2020
Brasil
Produto maravilhoso
Produto essencial para o alivio dos mamilos rachados, que pioram com o contato com o sutiã, e drenagem do excesso de leite. São ultraconfortaveis.
Prós
Fácil do uso
Contras
nenhuma
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Esta avaliação foi feita para SCF157/02 Conjunto de conchas confortáveis p/ seio
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Fla1
04/11/2020
Brasil
Item essencial
Essencial para essa fase tão linda da amamentação e evita o ressecamento do bico do seio em contato com o sutiã.
Prós
extremamente confortável
Contras
preço
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Lay3010
30/10/2020
Brasil
Muito bom!
Ajuda muito na amamentação principalmente para mães que tem alta produção de leite e quando o bebê mama um peito e o outro vaza.
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Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023.
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