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Descontinuado

Philips AventConjunto de conchas confortáveis p/ seio

SCF157/02

4.1
| (42) Críticas
Conforto e proteção
As conchas ultra macias para seios Philips Avent SCF157/02 são usadas debaixo do sutiã para proteger os mamilos contra irritação e coletar o leite materno que estiver vazando.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Produtos compatíveis
Esterilizador de mamadeiras

Esterilizador de mamadeiras

SCF291/01

Conchas ultraconfortáveis para seios

Conforto e proteção

  • 2 unidades

Coleta o leite em excesso

Conchas coletoras de leite Philips Avent (sem orifícios): coletam o leite em excesso na amamentação ou durante o uso de um extrator de leite.

Ajuda a aliviar o ingurgitamento

Protege mamilos doloridos

Conchas ventiladas — protegem mamilos doloridos ou rachados ajudando a curá-los com mais rapidez. A suave pressão das conchas ajuda a aliviar o ingurgitamento. Os orifícios permitem a circulação de ar.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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4.1

de 5

42

Críticas

09/11/2020

Brasil

Brasil

Produto maravilhoso

Produto essencial para o alivio dos mamilos rachados, que pioram com o contato com o sutiã, e drenagem do excesso de leite. São ultraconfortaveis.

Prós

Fácil do uso

Contras

nenhuma

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Esta avaliação foi feita para SCF157/02 Conjunto de conchas confortáveis p/ seio

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04/11/2020

Brasil

Brasil

Item essencial

Essencial para essa fase tão linda da amamentação e evita o ressecamento do bico do seio em contato com o sutiã.

Prós

extremamente confortável

Contras

preço

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30/10/2020

Brasil

Brasil

Muito bom!

Ajuda muito na amamentação principalmente para mães que tem alta produção de leite e quando o bebê mama um peito e o outro vaza.

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Avisos legais

  1. Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023. 

  1. Esta seção contém opiniões do consumidor sobre o produto. A Philips se dissocia do conteúdo inserido pelos consumidores nesta seção e, consequentemente, qualquer informação técnica e/ou conselho sobre o uso do produto nela incluído não se destina a ser uma informação oficial da Philips.