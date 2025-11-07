Esterilizador de mamadeiras
Avançado
Com o Philips Avent, o processo de esterilização é suave, eficaz e livre de produtos químicos. Os esterilizadores utilizam apenas a potência do vapor puro para matar 99,9% dos germes* prejudiciais à saúde.
O ciclo de esterilização de apenas 10 minutos é rápido e seguro. Após o processo, o esterilizador desliga-se automaticamente.
A nossa nova bandeja de respingos protege a placa de aquecimento das gotas de leite, reduzindo a probabilidade de odores desagradáveis.
Compreender as avaliações dos produtos
4.9
de 5
15
Críticas
100%
recomendam este produto
07/11/2025
Brasil
Parte da promoção
Excelente produto!
Comprei o esterilizador pra presentear uma amiga e ela amouuu! Ela disse que é silencioso, fácil de usar e o mais legal é que usa só vapor, não tem nenhum produto químico. Fora que é bem prático, cabe várias mamadeiras e faz tudo rapidinho (em uns 10 minutos fica pronto), e depois disso, ainda desliga sozinho. Sério, vale muito a pena comprar!
Prós
Rápido e fácil de usar. Prático, silencioso e espaçoso para colocar muitas mamadeiras.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Diga adeus às bacterias nocivas SCF291 A esterilização é suave e sem produtos químicos.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Diga adeus às bacterias nocivas SCF291 A esterilização é suave e sem produtos químicos.
Papelão12
05/11/2025
Brasil
Parte da promoção
Excelente! Prático, rápido e eficiente.
Estou adorando o esterilizador Philips Avent! Ele é super prático e fácil de usar — basta colocar a água, os itens e apertar o botão. Em poucos minutos, tudo fica esterilizado, sem cheiro e pronto para uso. Gosto muito do fato de não precisar usar produtos químicos, apenas vapor, o que me deixa mais tranquila quanto à segurança do meu bebê. O tamanho é ótimo, cabe várias mamadeiras, tampas e chupetas ao mesmo tempo. O design também é bonito e combina bem com a cozinha. Recomendo muito para pais que querem praticidade e higiene no dia a dia.
Prós
Esterilização eficaz e rápida, economia de espaço, sem uso de produtos químicos e confiabilidade de marca.
Contras
Compatibilidade de mamadeiras em questão de tamanhos, não possui opção de secagem completa e necessidade de manutenção.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Diga adeus às bacterias nocivas SCF291 A esterilização é suave e sem produtos químicos.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Diga adeus às bacterias nocivas SCF291 A esterilização é suave e sem produtos químicos.
Evelyn2309
02/09/2025
Brasil
Parte da promoção
Produto de fácil e rápida utilização.
O processo para utilização é super simples e fácil, além do ciclo de esterilização que é muito rápido (apenas 10 minutos). Também considero um benefício o desligamento automático, sabemos que a rotina da mãe é agitada e ela pode esquecer de desligar e estragar os produtos. O tamanho comporta um grande número de acessórios para esterilizar de uma vez Como melhoria, colocaria a inclusão da função secagem, já que os itens ficam molhados e os produtos devem ser mantidos dentro e com a tampa fechada. Também achei o produto grande, ocupando muito espaço na minha bancada (cozinhas de apartamento são pequenas e qualquer espaço faz diferença). Também achei o fio curto, então ela deve ficar sempre perto de uma tomada, o que dificulta ainda mais essa questão do tamanho. Aqui está o vídeo da utilização, pois a plataforma nao esta aceitando: https://youtube.com/shorts/n1vHKbfd9gE?feature=share
Esta avaliação foi feita para Diga adeus às bacterias nocivas SCF291 A esterilização é suave e sem produtos químicos.
Esta avaliação foi feita para Diga adeus às bacterias nocivas SCF291 A esterilização é suave e sem produtos químicos.
Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Os resultados dos testes foram fornecidos por um laboratório de testes independente.
Durante o período de transição, você poderá receber tanto a embalagem antiga quanto a nova, ambas à base de papel