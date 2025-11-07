O processo para utilização é super simples e fácil, além do ciclo de esterilização que é muito rápido (apenas 10 minutos). Também considero um benefício o desligamento automático, sabemos que a rotina da mãe é agitada e ela pode esquecer de desligar e estragar os produtos. O tamanho comporta um grande número de acessórios para esterilizar de uma vez Como melhoria, colocaria a inclusão da função secagem, já que os itens ficam molhados e os produtos devem ser mantidos dentro e com a tampa fechada. Também achei o produto grande, ocupando muito espaço na minha bancada (cozinhas de apartamento são pequenas e qualquer espaço faz diferença). Também achei o fio curto, então ela deve ficar sempre perto de uma tomada, o que dificulta ainda mais essa questão do tamanho. Aqui está o vídeo da utilização, pois a plataforma nao esta aceitando: https://youtube.com/shorts/n1vHKbfd9gE?feature=share