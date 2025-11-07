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  • Esterilize em minutos e simplesmente armazene
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Philips AventEsterilizador de mamadeiras

SCF291/01

4.9
| (15) Críticas | 100% recomendam este produto
Esterilize em minutos e simplesmente armazene
Esterilize até seis mamadeiras com acessórios em apenas 10 minutos. O esterilizador avançado para mamadeiras é prático e espaçoso. Além disso, é rápido e eficiente, matando 99,9% dos germes* para proporcionar tranquilidade em cada alimentação.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Esterilização em apenas 10 minutos

Esterilize em minutos e simplesmente armazene

  • Esterilizador de mamadeiras

  • Avançado

Diga adeus às bactérias prejudiciais à saúde

Diga adeus às bactérias prejudiciais à saúde

Com o Philips Avent, o processo de esterilização é suave, eficaz e livre de produtos químicos. Os esterilizadores utilizam apenas a potência do vapor puro para matar 99,9% dos germes* prejudiciais à saúde.

Um ciclo de esterilização demora apenas 10 minutos

Um ciclo de esterilização demora apenas 10 minutos

O ciclo de esterilização de apenas 10 minutos é rápido e seguro. Após o processo, o esterilizador desliga-se automaticamente.

Projetada para reduzir a probabilidade de odores desagradáveis

Projetada para reduzir a probabilidade de odores desagradáveis

A nossa nova bandeja de respingos protege a placa de aquecimento das gotas de leite, reduzindo a probabilidade de odores desagradáveis.

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Críticas

Compreender as avaliações dos produtos

4.9

de 5

15

Críticas

100%

recomendam este produto

5
4
3
2
1

07/11/2025

Brasil

Parte da promoção

Excelente produto!

Comprei o esterilizador pra presentear uma amiga e ela amouuu! Ela disse que é silencioso, fácil de usar e o mais legal é que usa só vapor, não tem nenhum produto químico. Fora que é bem prático, cabe várias mamadeiras e faz tudo rapidinho (em uns 10 minutos fica pronto), e depois disso, ainda desliga sozinho. Sério, vale muito a pena comprar!

Prós

Rápido e fácil de usar. Prático, silencioso e espaçoso para colocar muitas mamadeiras.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Diga adeus às bacterias nocivas SCF291 A esterilização é suave e sem produtos químicos.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Diga adeus às bacterias nocivas SCF291 A esterilização é suave e sem produtos químicos.

Papelão12

05/11/2025

Brasil

Parte da promoção

Excelente! Prático, rápido e eficiente.

Estou adorando o esterilizador Philips Avent! Ele é super prático e fácil de usar — basta colocar a água, os itens e apertar o botão. Em poucos minutos, tudo fica esterilizado, sem cheiro e pronto para uso. Gosto muito do fato de não precisar usar produtos químicos, apenas vapor, o que me deixa mais tranquila quanto à segurança do meu bebê. O tamanho é ótimo, cabe várias mamadeiras, tampas e chupetas ao mesmo tempo. O design também é bonito e combina bem com a cozinha. Recomendo muito para pais que querem praticidade e higiene no dia a dia.

Prós

Esterilização eficaz e rápida, economia de espaço, sem uso de produtos químicos e confiabilidade de marca.

Contras

Compatibilidade de mamadeiras em questão de tamanhos, não possui opção de secagem completa e necessidade de manutenção.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Diga adeus às bacterias nocivas SCF291 A esterilização é suave e sem produtos químicos.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Diga adeus às bacterias nocivas SCF291 A esterilização é suave e sem produtos químicos.

Evelyn2309

02/09/2025

Brasil

Parte da promoção

Produto de fácil e rápida utilização.

O processo para utilização é super simples e fácil, além do ciclo de esterilização que é muito rápido (apenas 10 minutos). Também considero um benefício o desligamento automático, sabemos que a rotina da mãe é agitada e ela pode esquecer de desligar e estragar os produtos. O tamanho comporta um grande número de acessórios para esterilizar de uma vez Como melhoria, colocaria a inclusão da função secagem, já que os itens ficam molhados e os produtos devem ser mantidos dentro e com a tampa fechada. Também achei o produto grande, ocupando muito espaço na minha bancada (cozinhas de apartamento são pequenas e qualquer espaço faz diferença). Também achei o fio curto, então ela deve ficar sempre perto de uma tomada, o que dificulta ainda mais essa questão do tamanho. Aqui está o vídeo da utilização, pois a plataforma nao esta aceitando: https://youtube.com/shorts/n1vHKbfd9gE?feature=share

Esta avaliação foi feita para Diga adeus às bacterias nocivas SCF291 A esterilização é suave e sem produtos químicos.

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Avisos legais

  1. Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Os resultados dos testes foram fornecidos por um laboratório de testes independente.

  2. Durante o período de transição, você poderá receber tanto a embalagem antiga quanto a nova, ambas à base de papel