Um procedimento simples

O copo é mantido sobre a aréola do mamilo com uma das mãos e o ar é retirado usando uma seringa de 5 ml para que o mamilo possa ser sugado. A usuária fica no controle da sucção e pode puxar o mamilo com toda a firmeza, mas de forma confortável. Após retirar o mamilo, separando com cuidado a seringa da válvula, a usuária pode continuar com suas atividades normais e manter o Niplette dentro do sutiã, com toda a discrição. O uso inicial é estimulado sempre que possível*.