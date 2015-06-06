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  • Uma solução simples e eficaz para mamilos invertidos
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Philips AventNiplette™

SCF152/01

3.4
| (5) Críticas
Uma solução simples e eficaz para mamilos invertidos
O Niplette™ ajuda as mães com mamilos achatados ou invertidos a amamentar. Este instrumento exclusivo e revolucionário oferece uma solução fácil, duradoura e sem cirurgias. Em questão de semanas de uso contínuo, o mamilo ficará ereto.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Produtos compatíveis
Esterilizador de mamadeiras

Esterilizador de mamadeiras

SCF291/01

Resultados clinicamente comprovados*

Uma solução simples e eficaz para mamilos invertidos

  • Uma abordagem não cirúrgica

  • Para mamilos achatados ou invertidos

  • 1 Niplette e 2 absorventes para seios

Um dispositivo para mamilos achatados ou invertidos

Um dispositivo para mamilos achatados ou invertidos

Mamilos invertidos ou contraídos afetam até 10% das mulheres, causando sofrimento psicológico e dificultando a amamentação para a mãe e o bebê. A ação de sucção do bebê deve liberar o mamilo. Caso contrário, o Niplette™ é uma solução simples e confortável que pode ajudar. O dispositivo possibilita às mulheres com mamilos achatados ou invertidos amamentar confortavelmente sem a necessidade de uma cirurgia invasiva*. Consiste num molde de mamilo transparente com uma flange vedante, fixado a uma válvula e a uma porta para seringa.

Uso ideal antes ou durante os primeiros 6 meses de gravidez

Preferencialmente, o Niplette deve ser usado antes da gravidez e por períodos de 8 horas durante o dia ou a noite*. Se os seios não forem muito sensíveis, também pode ser usado nos primeiros seis meses de gravidez, para obter uma correção permanente, ou após o nascimento do bebê, alguns minutos antes de cada amamentação. O Niplette puxará o mamilo para fora para permitir que o bebê faça a pega com facilidade e ajudar a estabelecer a amamentação durante os primeiros dias. A correção cosmética permanente poderá, então, ser efetuada após o término da amamentação. Se for o caso, o Niplette poderá ser aplicado novamente, de tempos em tempos.

Um procedimento simples

Um procedimento simples

O copo é mantido sobre a aréola do mamilo com uma das mãos e o ar é retirado usando uma seringa de 5 ml para que o mamilo possa ser sugado. A usuária fica no controle da sucção e pode puxar o mamilo com toda a firmeza, mas de forma confortável. Após retirar o mamilo, separando com cuidado a seringa da válvula, a usuária pode continuar com suas atividades normais e manter o Niplette dentro do sutiã, com toda a discrição. O uso inicial é estimulado sempre que possível*.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.4

de 5

5

Críticas

3

06/06/2015

Brasil

Brasil

Funciona!

Comprei o produto nos Estados Unidos e o usei durante o segundo trimestre da gestão para 'formar o bico' do seio pois meu mamilo era invertido. Usei também logo após o parto, minutos antes de cada mamada para que o mamilo estivesse na posição correta para facilitar a vida do bebê (afinal de contas ele também estava aprendendo algo novo). Segui as orientações do manual e deu tudo certo. O mamilo realmente não ficou saltado o tempo todo, mas com o auxílio da concha de amamentação + a sucção do bebê o bico se formava facilmente e depois de algum tempo após o parto, o bico estava formado e não necessita mais de auxilio para se formar. A unica parte inconveniente, mas que também não tenho ideia de como corrigir, é o design. Ele não fica discreto sob as roupas e eu só o usava a noite ou quando estava em casa. No mais, funcionou muito bem.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF152/01 Niplette™

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06/06/2015

Brasil

Brasil

Funciona!

Comprei o produto nos Estados Unidos e o usei durante o segundo trimestre da gestão para 'formar o bico' do seio pois meu mamilo era invertido. Usei também logo após o parto, minutos antes de cada mamada para que o mamilo estivesse na posição correta para facilitar a vida do bebê (afinal de contas ele também estava aprendendo algo novo). Segui as orientações do manual e deu tudo certo. O mamilo realmente não ficou saltado o tempo todo, mas com o auxílio da concha de amamentação + a sucção do bebê o bico se formava facilmente e depois de algum tempo após o parto, o bico estava formado e não necessita mais de auxilio para se formar. A unica parte inconveniente, mas que também não tenho ideia de como corrigir, é o design. Ele não fica discreto sob as roupas e eu só o usava a noite ou quando estava em casa. No mais, funcionou muito bem.

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29/12/2014

Brasil

Brasil

Funciona, mas não foi definitivo

Tenho mamilo invertido e resolvi comprar o produto, e não fazer a cirurgia, pois quando ficar grávida quero amamentar. E por questões estéticas também. Uso faz 2 anos. Realmente agora forma o bico com estímulo manual, mas se fico uns dias sem usar, logo não forma mais. Não sei se isso acontece para todas, mas para mim, não foi definitivo. Porém, ainda prefiro usar o produto a fazer a cirurgia e não poder amamentar. Uma dica, passo creme hidratante nos mamilos antes de colocar o produto. Ajuda na sucção e previne rachaduras, principalmente nos primeiros dias, quando a pele não está habituada.

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Avisos legais

  1. Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023. 

  1. McGeorge, Mr. D, FRCS (Plast), The Niplette: an instrument for the non-surgical correction of inverted nipples, British Journal of Plastic Surgery (1994) Vol 47, Páginas 46–49