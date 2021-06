Como se preparar para a amamentação

Planeje a longo prazo

A forma com que você amamenta também mudará naturalmente ao longo do tempo. Talvez seja útil pensar em coisas como o tipo de extrator de leite que você precisará, se não puder estar presente no horário da amamentação. Por exemplo, um extrator de leite manual é útil quando você está fora de casa e só precisa de algo leve. Por outro lado, se você deseja algo eficiente no trabalho, um extrator de leite elétrico pode ser melhor.



