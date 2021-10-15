Descontinuado
Fácil de usar onde você estiver
Extr. leite c/ almof. massag. macia
Inclui mamadeira e bico
Embalagem p/ viagem e disco de vedação
Com design exclusivo, o extrator de leite permite que o leite flua diretamente do seio para a mamadeira, até mesmo quando você estiver sentada em posição reta. Dessa forma, você poderá sentar-se de modo mais confortável durante a extração do leite: não é necessário inclinar-se para frente para alcançar o leite na mamadeira. Sentar-se de modo confortável e ficar relaxada ajuda o leite a fluir com mais facilidade.
Nossas almofadas possuem uma textura aveludada que aquece a pele e garante um estímulo mais suave e confortável do fluxo de leite. A almofada perfeita foi projetada para reproduzir cuidadosamente o movimento de sucção do bebê para estimular a descida do leite.
O extrator de leite é pequeno e leve, o que significa que ele é fácil de guardar e de transportar, tornando a extração mais discreta onde quer que você vá.
4.8
de 5
63
Críticas
98%
recomendam este produto
Fada do dente
15/10/2021
Brasil
Qualidade
Muito fácil de usar, não machuca e em pouco tempo de manuseio extraí uma boa quantidade de leite
Prós
Custo benefício
Contras
Não achei ainda
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF330/40 Extrator manual de leite
Sim, eu recomendo este produto
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Fada do dente
15/10/2021
Brasil
Qualidade e conforto
Muito melhor do que imaginava. Super fácil de usar, sem dor alguma. Em poucos minutos consegui uma boa quantidade de leite.
Prós
Custo benefício
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Liliju
03/05/2021
Brasil
Excelente produto
Produto muito bom super confortavel na hora de extrair o leite ele é pequeno da pra carregar facilmente em uma bolsa pra qualquer lugar é facil de lavar.
Prós
Muito confortável
Sim, eu recomendo este produto
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Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023.
Conforto clinicamente comprovado: os testes realizados em 110 mães mostraram uma significativa preferência para a Philips Avent em comparação com um concorrente
Mais conforto: 73% das 73 mamães lactantes do Reino Unido afirmaram que este extrator de leite é mais confortável que seus atuais extratores (principais marcas do mercado).
Pesquisas independentes apontam que pode existir uma ligação entre os níveis de estresse e a produção de leite. Consulte: www.philips.com/Avent
Extrator de leite livre de BPA: somente partes associadas à mamadeira e às outras peças que entram em contato com o leite materno. De acordo com o da UE, 10/2011