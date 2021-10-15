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Descontinuado

Philips AventExtrator de leite manual com mamadeira

SCF330/20

4.8
| (63) Críticas | 98% recomendam este produto
Mais conforto, mais leite, fácil de levar onde você quiser*
Sente-se confortavelmente sem se inclinar para a frente enquanto a nossa almofada de massagem suave estimula suavemente o fluxo de leite. A bomba de leite manual Avent tem poucas peças e é fácil de montar, usar e limpar. Leve e compacta, é prática de usar em qualquer lugar.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Extrator manual de leite com almofada de massagem

Mais conforto, mais leite, fácil de levar onde você quiser*

  • Fácil de usar onde você estiver

  • Extr. leite c/ almof. massag. macia

  • Inclui mamadeira e bico

  • Embalagem p/ viagem e disco de vedação

Posição relaxante, graças ao design especial

Posição relaxante, graças ao design especial

Com design exclusivo, o extrator de leite permite que o leite flua diretamente do seio para a mamadeira, até mesmo quando você estiver sentada em posição reta. Dessa forma, você poderá sentar-se de modo mais confortável durante a extração do leite: não é necessário inclinar-se para frente para alcançar o leite na mamadeira. Sentar-se de modo confortável e ficar relaxada ajuda o leite a fluir com mais facilidade.

A almofada confortável estimula delicadamente o fluxo de leite

A almofada confortável estimula delicadamente o fluxo de leite

Nossas almofadas possuem uma textura aveludada que aquece a pele e garante um estímulo mais suave e confortável do fluxo de leite. A almofada perfeita foi projetada para reproduzir cuidadosamente o movimento de sucção do bebê para estimular a descida do leite.

Design compacto leve

Design compacto leve

O extrator de leite é pequeno e leve, o que significa que ele é fácil de guardar e de transportar, tornando a extração mais discreta onde quer que você vá.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.8

de 5

63

Críticas

98%

recomendam este produto

2
1

15/10/2021

Brasil

Brasil

Qualidade

Muito fácil de usar, não machuca e em pouco tempo de manuseio extraí uma boa quantidade de leite

Prós

Custo benefício

Contras

Não achei ainda

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF330/40 Extrator manual de leite

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF330/40 Extrator manual de leite

15/10/2021

Brasil

Brasil

Qualidade e conforto

Muito melhor do que imaginava. Super fácil de usar, sem dor alguma. Em poucos minutos consegui uma boa quantidade de leite.

Prós

Custo benefício

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF330/40 Extrator manual de leite

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF330/40 Extrator manual de leite

03/05/2021

Brasil

Brasil

Excelente produto

Produto muito bom super confortavel na hora de extrair o leite ele é pequeno da pra carregar facilmente em uma bolsa pra qualquer lugar é facil de lavar.

Prós

Muito confortável

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF330/40 Extrator manual de leite

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF330/40 Extrator manual de leite

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Avisos legais

  1. Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023. 

  1. Conforto clinicamente comprovado: os testes realizados em 110 mães mostraram uma significativa preferência para a Philips Avent em comparação com um concorrente

  2. Mais conforto: 73% das 73 mamães lactantes do Reino Unido afirmaram que este extrator de leite é mais confortável que seus atuais extratores (principais marcas do mercado).

  3. Pesquisas independentes apontam que pode existir uma ligação entre os níveis de estresse e a produção de leite. Consulte: www.philips.com/Avent

  4. Extrator de leite livre de BPA: somente partes associadas à mamadeira e às outras peças que entram em contato com o leite materno. De acordo com o da UE, 10/2011