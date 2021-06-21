ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Foto única do produto
  • Foto principal em uso
  • Fotografia do produto em uso
  • Fotografia do produto em uso
  • Fotografia de benefício emocional
  • Fotografia de benefício emocional
  • Fotografia do produto em uso
  • Foto única do produto
  • Foto principal em uso
  • Fotografia do produto em uso
  • Fotografia do produto em uso
  • Fotografia de benefício emocional
  • Fotografia de benefício emocional
  • Fotografia do produto em uso

Philips AventAbsorventes para seio

SCF254/24

4.9

| (31) Críticas | 100% recomendam este produto

Conforto e segurança

Os absorventes descartáveis para seio Philips Avent ajudam você na sua jornada de amamentação. A textura confortável e o núcleo fino ultra absorvente e à prova de vazamentos, e o design arejado mantêm você seca e confortável de dia e de noite.

Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Conforto e segurança

  • Absorventes descartáveis para seio

Camada superior

Camada superior

A camada superior fica macia e confortável na sua pele.

Material ultra absorvente e design do núcleo com camada tripla

Material ultra absorvente e design do núcleo com camada tripla

O núcleo ultra absorvente ajuda a capturar a umidade e mantém a pele seca o dia todo.

Camada externa à prova de vazamento e respirável

A camada externa é à prova de vazamento para manter suas roupas secas, mas dá a sensação de ser respirável.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.9

de 5

31

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

21/06/2021

Brasil

Brasil

super confortável

comprei de diversas marcas para testar e os da avent foram os melhores disparados!!

Prós

muito confortável

Contras

nenhuma

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF254/24 Absorventes para seio

Data de uso 2020-12-21

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF254/24 Absorventes para seio

Data de uso 2020-12-21

03/05/2021

Brasil

Brasil

Excelente produto

Excelente produto confortável não deixa vazar nao suja a roupa

Prós

Pratico confortável

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF254/24 Absorventes para seio

Data de uso 2020-11-03

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF254/24 Absorventes para seio

Data de uso 2020-11-03

21/02/2021

Brasil

Brasil

Excelente!

Logo que tive bebê cheguei a usar até fralda nas mamas de tanto leite que tenho, pois os absorvente que usava não prestavam ,vazavam muito , até o dia que meu marido chegou com uma caixa da Philips, pronto ,todos meus problemas foram solucionados e não largo esse absorvente por nada ,só uma sugestão,a parte de aderência deveria ser toda a área,e super recomendo , produto excelente, perfeito!!!!

Prós

Sequinho, higiênico,fininho, não vaza, fico super tranquila e segura quando estou usando, maravilhoso!

Contras

Nenhuma!!

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF254/24 Absorventes para seio

Data de uso 2020-08-20

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF254/24 Absorventes para seio

Data de uso 2020-08-20

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber informações promocionais, com base em minhas preferências e meu comportamento, sobre os produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a assinatura facilmente a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.
Avisos legais

  1. Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023. 