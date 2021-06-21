Conforto e segurança
Os absorventes descartáveis para seio Philips Avent ajudam você na sua jornada de amamentação. A textura confortável e o núcleo fino ultra absorvente e à prova de vazamentos, e o design arejado mantêm você seca e confortável de dia e de noite.
Absorventes descartáveis para seio
A camada superior fica macia e confortável na sua pele.
O núcleo ultra absorvente ajuda a capturar a umidade e mantém a pele seca o dia todo.
A camada externa é à prova de vazamento para manter suas roupas secas, mas dá a sensação de ser respirável.
4.9
de 5
31
Críticas
100%
recomendam este produto
21/06/2021
Brasil
super confortável
comprei de diversas marcas para testar e os da avent foram os melhores disparados!!
Prós
muito confortável
Contras
nenhuma
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF254/24 Absorventes para seio
Data de uso 2020-12-21
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF254/24 Absorventes para seio
Data de uso 2020-12-21
Liliju
03/05/2021
Brasil
Excelente produto
Excelente produto confortável não deixa vazar nao suja a roupa
Prós
Pratico confortável
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF254/24 Absorventes para seio
Data de uso 2020-11-03
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2020-11-03
Iodinho
21/02/2021
Brasil
Excelente!
Logo que tive bebê cheguei a usar até fralda nas mamas de tanto leite que tenho, pois os absorvente que usava não prestavam ,vazavam muito , até o dia que meu marido chegou com uma caixa da Philips, pronto ,todos meus problemas foram solucionados e não largo esse absorvente por nada ,só uma sugestão,a parte de aderência deveria ser toda a área,e super recomendo , produto excelente, perfeito!!!!
Prós
Sequinho, higiênico,fininho, não vaza, fico super tranquila e segura quando estou usando, maravilhoso!
Contras
Nenhuma!!
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF254/24 Absorventes para seio
Data de uso 2020-08-20
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF254/24 Absorventes para seio
Data de uso 2020-08-20
Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023.