SCF603/25
Proteção máxima para o seu leite materno
As bolsas de armazenamento de leite materno da Philips Avent garantem um armazenamento seguro e protegido para o seu precioso leite materno. Elas podem ser guardadas na geladeira ou no freezer e já vêm pré-esterilizadas para uso imediato.
Para guardar o aparelho
Pré-esterilizada
25 coletores
Fecho com junta dupla seguro e antivazamento para armazenamento adequado do seu leite materno
O lacre inviolável indica que a bolsa pré-esterilizada não foi aberta antes do primeiro uso, garantindo total higiene
As costuras laterais reforçadas e o material de dupla camada oferecem uma garantia extra de que seu precioso leite materno fica armazenado com segurança no freezer ou na geladeira
Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas
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Críticas
Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023.