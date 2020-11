Projetado para ajudar em dificuldades de pega do seio

Projetamos nossos protetores de mamilo para ajudar os bebês com os dificuldades de pega precoce do seio e ajudá-la a amamentar por mais tempo*. Feito para mães com mamilos achatados e invertidos e bebês com técnica de sucção fraca ou anomalias orais, o protetor de mamilo pode proporcionar um molde de mamilo para a pega, mantendo e assegurando uma posição alongada durante as pausas de amamentação do bebê.