Projetado para permitir o contato da pele com o bebê

Nossos protetores de mamilo ultrafinos em forma de borboleta foram projetados para contato pele a pele para o bebê. Graças ao formato, não só o nariz fica em contato com o seio, mas também o queixo, assim permitindo que o bebê sinta o cheiro e toque a pele da mãe. Basta posicionar o protetor sobre o centro do mamilo para assegurar que o bebê possa pegar corretamente toda a aréola. Desfrute do vínculo com seu pequeno ao mesmo tempo em que protege os mamilos.