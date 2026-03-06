Descontinuado
SCF153/01
Projetado para contato com a pele
Protege mamilos doloridos
Pequeno (15mm)
2 unidades
Nossos protetores de mamilo ultrafinos em forma de borboleta foram projetados para contato pele a pele para o bebê. Graças ao formato, não só o nariz fica em contato com o seio, mas também o queixo, assim permitindo que o bebê sinta o cheiro e toque a pele da mãe. Basta posicionar o protetor sobre o centro do mamilo para assegurar que o bebê possa pegar corretamente toda a aréola. Desfrute do vínculo com seu pequeno ao mesmo tempo em que protege os mamilos.
Projetamos nossos protetores de mamilo para ajudar os bebês com os dificuldades de pega precoce do seio e ajudá-la a amamentar por mais tempo*. Feito para mães com mamilos achatados e invertidos e bebês com técnica de sucção fraca ou anomalias orais, o protetor de mamilo pode proporcionar um molde de mamilo para a pega, mantendo e assegurando uma posição alongada durante as pausas de amamentação do bebê.
Os protetores de mamilo são projetados para proporcionar conforto e amamentações mais gentis para mamilos machucados, rachados ou doloridos. Eles podem ajudar a reduzir a fricção e o estiramento dos mamilos durante a amamentação, para que você possa amamentar o bebê confortavelmente.
Críticas
Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023.
no caso de mamilos achatados ou invertidos, machucados, sensíveis, rachados ou doloridos e alguns bebês com dificuldades de pega do seio
0% de BPA, de acordo com o regulamento 10/2011 da UE
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